Newcastle, la nueva potencia que recibió su primer "no" pese a los millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Newcastle, hace pocas semanas, se ha convertido en el equipo más rico del mundo, pero está claro que hay cosas que el dinero no puede comprar y por eso más allá de los abultados contratos que pueda ofrecer, hasta el momento sigue siendo un equipo que no tiene grandes aspiraciones deportivas.



La primera decisión que tomó la nueva dirigencia del club fue la destitución del entrenador Steve Bruce y por eso buscaron apuntar fuerte de arranque y el primer nombre fue el de Unai Emery, pero no le fue bien del todo.

El actual entrenador del Villarreal publicó en sus redes sociales un comunicado en el que agradece el interés del Newcastle por contratarlo pero asegura que va a continuar en el club español.



El técnico vasco ha asegurado que su principal interés siempre fue seguir en el Villarreal, a pesar del ruido generado en los medios ingleses, que incluso aseguraban que este fin de semana ya podría estar dirigiendo al Newcastle, club que estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.



Emery ha señalado en el comunicado: "Por mucho ruido que ayer hubiera en otro país, dentro del club hubo la transparencia y la lealtad con la familia Roig y con mi plantilla, que es máxima y para mí es lo más importante".

"El Villarreal CF es mi casa y estoy comprometido al 100%. Honestamente, estoy agradecido por el interés de un gran club, pero aún más agradecido de estar aquí y por eso le comuniqué a Fernando Roig mi decisión de querer seguir formando parte de este proyecto por el compromiso y respeto que percibo del club y de mis jugadores, que es mutuo y recíproco", añadió.



Por último, el entrenador agradeció a los hinchas el apoyo que le ha mostrado siempre y ha recordado que "el domingo tenemos un partido muy importante y espero que todos juntos podamos conseguir la victoria. Nos vemos en el Estadio de la Cerámica".