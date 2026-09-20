Nacional vs. Defensor Sporting por el Torneo Clausura: hora, dónde ver y probables alineaciones de un partidazo

Contundencia. Eso fue lo que le faltó a Nacional en partidos anteriores y que buscará encontrar esta tarde ante Defensor Sporting (16:30 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV) con la meta principal de volver a ganar.

A esta altura -más allá de que debe de ser una preocupación para Daniel Carreño- poco importa por cuánto, sino que la clave está en sumar de a tres. Pero precisamente, las distancias cortas fueron lo que le jugaron una mala pasada en los últimos dos partidos donde Nacional dejó cuatro puntos.

Luego del envión que significó el triunfo clásico como visitante, el Bolso dejó pasar las oportunidades de sumar de a tres ante Juventud y Wanderers, dos equipos que se lo empataron (2-2 y 1-1) cuando ya se jugaban los descuentos del segundo tiempo.

Apostando a un mayor peso ofensivo es que el entrenador modificaría su esquema habitual y pasaría a jugar con tres defensas, dos carrileros, un enganche y dos atacantes.

A su vez, también cambian algunos nombres porque Agustín Rogel le dejará su lugar al juvenil Luciano Rodríguez teniendo en cuenta que el experimentado zaguero tiene una molestia que lo marginará del encuentro de esta tarde, así como también Tomás Viera se mete en el once en lugar del lesionado Sebastián Coates que no pudo estar listo.

En mitad de cancha aparecerían Gastón Martirena y Camilo Cándido por las bandas, mientras que se mantendrán Luciano Boggio y Lucas Rodríguez en el mediocampo central.

Rubén Botta será el encargado de aportar el fútbol y abastecer a los delanteros que esta vez serán dos: Tiziano Correa y Maximiliano Silvera, entonados por los goles que vienen de marcar ante Progreso por Copa AUF Uruguay y ante Wanderers por el Clausura, respectivamente. Todo indica que Maximiliano Gómez no estará en el plantel y se lo seguiría cuidando tras el esguince de rodilla que sufrió ante Peñarol en la cuarta fecha y que lo ha marginado de los últimos encuentros del tricolor en la actual temporada.

Tiziano Correa festeja su gol en el Parque Saroldi. Foto: Estefanía Leal.

El Bolso sabe que cada oportunidad vale mucho y que el margen de error es cada vez más chico porque sin ir más lejos el Clausura hoy parece ser la principal vía de acceso a la definición de la Liga AUF Uruguaya, teniendo en cuenta la distancia que tiene con la cima de la tabla Anual, de un certamen en el que defiende el título obtenido en la pasada temporada a fin de año.

Llegue como llegue al encuentro, un rival como Defensor Sporting siempre es de temer. Pero Nacional, además, lo encuentra con un envión interesante luego de lo que fue la victoria de la última fecha ante Deportivo Maldonado donde hizo un gran partido ante uno de los animadores de la Liga AUF Uruguaya y de hecho le arrebató puntos que bajaron al fernandino de la cima de la Anual.

Luego de atravesar una larga racha negativa de un solo triunfo en 16 partidos teniendo en cuenta los dos torneos locales que disputa el equipo, le pudo poner fin y desde allí se agarra pensando en sumar para trepar en la lucha por los puestos de copas internacionales para la próxima campaña.

El equipo de Mauricio Larriera tiene jugadores experientes, pero también jóvenes que pasan un momento interesante y que buscarán aprovecharlo ante un grande, que son esos partidos que a todo futbolista motiva.

La mesa está servida para que sea un partidazo en el que además hay mucho en juego. Puntos vitales que pueden permitir entrar en la recta final del certamen con mayor ilusión para sus respectivos objetivos.

Nacional vs. Defensor Sporting:

Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel o Luciano Rodríguez, Francisco Calvo, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Camilo Cándido; Rubén Botta; Tiziano Correa, Maximiliano Silvera. DT: Daniel Carreño.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frugone; Germán Barrios, Lucas de los Santos, Nicolás Wunsch; Lucas Agazzi, Brian Montenegro, Alan Torterolo. DT: Mauricio Larriera.

Hora: 16:30

Estadio: Gran Parque Central

Televisa: DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Agustín Berisso y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández