Nacional vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional es consciente de que ya no tiene mañana y que el Torneo Clausura es su último tren para competir por el bicampeonato a fin de año. Hoy frente a Boston River desde las 18:30 horas en el Gran Parque Central buscará iniciar con el pie derecho.

El partido se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Tras cerrar un primer semestre muy adverso en el que sufrió el peor Apertura de su historia, quedó eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores y no avanzó a la final del Intermedio, el tricolor pretende dar vuelta la página y comenzar con una sonrisa.

La eliminación a manos de Tigre en los playoffs de la Copa Sudamericana le dejó un sabor amargo por el 3-0 que sufrió en la ida, pero también una muestra de rebeldía por lo sucedido en la vuelta, donde fueron protagonistas y terminaron el primer tiempo a solo un gol de igualar la serie.

Ya en el cruce ante Progreso lograron regresar a la senda triunfal a nivel local con un doblete de Maximiliano Gómez, su gran figura. Esta vez, que no dirá presente por haber llegado a la quinta amarilla, el equipo de Jorge Bava tiene una gran oportunidad para demostrar que puede suplirlo con creces.

No tendrá en cancha los 17 goles que lleva anotados en lo que va del año, y representan el 40% de los goles del equipo, pero pretende reemplazarlo con juego colectivo. Maximiliano Silvera será una pieza fija en la ofensiva y es probable que esté acompañado por Tiziano Correa.

Maxi Silvera lleva la pelota ante la marca de Agustín Pinheiro, de Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

El 11 no comenzó el año de la manera deseada porque apenas un puñado partidos después del debut sufrió una lesión muscular de la que más adelante se resintió. Al regreso le costó ganarse un lugar indiscutido en la oncena, pero ahora atraviesa su mejor momento en el Bolso, donde acumula cuatro tantos en 21 encuentros oficiales.

La otra variante en la oncena es el retorno de Alexis Martín Arias, el arquero que llegó bajo pedido expreso del entrenador y que había sido expulsado en la caída 2-1 ante Wanderers por la sexta fecha del Intermedio.

Nacional y los aspectos a mejorar frente a Boston River por el Torneo Clausura

Una vez finalizado el partido contra el Gaucho, que lograron abrochar sobre el final por el gol de Gómez, Bava se mostró autocrítico en relación a lo que deberían mejorar para encontrar constancia a nivel de resultados: “Nos falta ganar para agarrar confianza, e ir creciendo poco a poco”.

También puso el foco en que puedan encontrar ese pase filtrado para abrir el partido más temprano. “A veces genera impaciencia el tener la pelota, avanzar y buscar los espacios para filtrar la pelota. Cambiamos de frente, pero no podíamos penetrar; en el primer tiempo lo hicimos mejor, pero en el segundo nos costó”.

Al respecto profundizó: “Hay que resolver esos planteos de bloque bajo que nos están complicando para poder abrir los partidos”.

En busca de encontrarle mayor acompañamiento a Agustín Dos Santos, el 10 del equipo, la gerencia deportiva abrochó la llegada de Rubén Botta, el argentino de 36 años de último pasaje por Defensa y Justicia.

Por más que recién se incorporó el martes pasado a los entrenamientos con el grupo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, en la interna lo perciben muy bien y, por ese motivo, es probable que se meta en la lista de convocados frente al Sastre.

“Desde el punto de vista técnico es lo que esperábamos y sabíamos; desde lo físico está mejor de lo que pensábamos todos”, trasladaron desde Nacional, donde confían en que será la carta de experiencia para potenciar al equipo en el último tercio de la cancha.

En referencia a los antecedentes, el último cruce entre el Bolso y Boston River se produjo el pasado 8 de febrero en el Estadio Campeones Olímpicos. Aquella vez la visita se impuso 2-1 con goles de Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi. Para el anfitrión descontó Gastón Ramírez.

Cómo llega Boston River al cruce en el Gran Parque Central

El adversario del Albo viene de finalizar en la última posición de la Serie A del Intermedio con apenas cinco puntos en siete fechas. A su vez, en la Tabla Anual está decimocuarto con 22 unidades y en su último compromiso perdió 1-0 contra Racing en su visita al Parque Roberto.

En la antesala de su estreno en el Clausura, Boston incorporó cuatro fichajes: selló el retorno de Felipe Avenatti y también los arribos de Rodrigo Saravia, Marco Oroná y Facundo Saravia.

"Esto no termina hasta que termina": la frase a la que se aferra el tricolor

Nacional se aferra a la frase pronunciada por Jorge Bava el día que acudió junto con Sebastián Eguren: “Esto no termina hasta que termina”, afirmó con convicción al ser consultado acerca de los motivos del peor arranque del siglo XXI para un entrenador tras 21 partidos. Los encuentros pasaron y hubo momentos de buen fútbol donde el Bolso pudo reflejar en cancha la idea del técnico. Ahora busca darle mayor continuidad a lo largo de los partidos y, sobre todo, encadenar una racha de victorias que le permita ilusionarse.

Nacional vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos;Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera, Tiziano Correa. DT: Jorge Bava.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Fredy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Facundo Aristegui, Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Nicolás Taran y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Andrés Cunha y Horacio Ferreiro

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 18:30

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

