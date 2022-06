Nacional saldrá con cautela al mercado: busca contratar poco y de calidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional no se obsesiona con el período de pases. Está buscando incorporar jugadores en posiciones puntuales y no serán muchas las altas debido a que no se busca contratar porque sí.

En concreto, la prioridad es sumar a un extremo que pueda jugar por ambas bandas y a un enganche o mediapunta. Es que en esas posiciones han existido algunas complicaciones, como las lesiones de Brian Ocampo, el bajo rendimiento con el que terminó el colombiano Alex Castro, los altibajos de Alfonso Trezza y la irregularidad de Manuel Monzeglio.



Hay conformidad con lo que han sido las actuaciones de Diego Zabala, independientemente del flojo rendimiento del último partido contra Danubio, aunque se considera que pocas veces completa los 90 minutos y, si lo hace, termina extenuado.

Diego Zabala en acción contra Danubio. FOTO: F. Flores.

Hay que tener en cuenta que Pablo Repetto es un entrenador que no suele abandonar el 4-2-3-1 que caracteriza a sus equipos, y que para él son determinantes los extremos, por ello pretende tener más variantes en ese sector de la cancha.



Con el que también hay mucha conformidad, y que perfectamente podría jugar como titular en el inicio del Intermedio, es con Franco Fagúndez, a quien el DT lo ha colocado atrás del nueve. Es un futbolista que ha hecho los méritos para ser titular, porque tiene remate desde afuera del área (hizo un gol y probó varias veces ante los franjeados), se posiciona bien en la cancha, tiene un físico considerable y tiene gol, al punto que fue uno de los tres goleadores de Nacional en el primer torneo de la temporada.

Franco Fagúndez tiene confianza para pegarle a distancia. FOTO: F. Flores.

En principio solo se contratará un volante central si se va Felipe Carballo. Es que el 20 junto a Yonathan Rodríguez son titulares indiscutidos y el Torito Rodríguez la primera opción de recambio.



En enero Nacional incorporó 10 jugadores y seis de ellos terminaron como titulares; a saber: Leandro Lozano, Leo Coelho, Yona Rodríguez, Castro, Zabala y Emmanuel Gigliotti. Además, Pumita Rodríguez jugó varios partidos como titular, mientras que Juan Ignacio Ramírez y Leandro Otormín tuvieron minutos. Juan Izquierdo se lesionó y jugó apenas 13’.