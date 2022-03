Nacional exige que para reiniciar el Apertura haya VAR en la mayor cantidad de partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisión directiva de Nacional adoptó una posición firme respecto a todo el tema de los arbitrajes que está ocurriendo y decidió exigir a la AUF la utilización del sistema VAR en la mayor cantidad de partidos que sea posible como condición par el retorno de la actividad luego del paro decretado por el gremio de los jueces.

"Aprovechando este momento de reflexión que se instauró por parte de los árbitros, Nacional considera que no se debería reiniciar el torneo si no están dadas las condiciones en cuanto al VAR y nos aseguremos que haya una buena cantidad de cámaras para asegurar la justicia en la mayor cantidad de partidos", expresó el presidente tricolor, José Fuentes, en rueda de prensa.

Otro de los puntos importantes fue el rechazo a que se aumenten las penas a los dirigentes por hacer declaraciones sobre los arbitrajes. "Es insólito que en este país se puedan comentar los fallos de la Corte de Justicia y no los de un árbitro", apuntó.

Las principales frases de José Fuente

- "Nacional repudia todo acto de violencia contra cualquier estamento del fútbol: futbolistas, entrenadores, árbitros y dirigentes. Aspiramos a que rápidamente la policía y la justicia individualice a estas personas".

- "Todo lo que se haga para disminuir la escalada de violencia es bien recibido y Nacional la apoya. Eso sí, nos llamó la atención que ante hechos más graves que han ocurridos en los últimos nueve meses (jueces vetados, amenazas al presidente del Colegio, a la hermana de Ignacio Alonso y a árbitros, muertes en el verano) a nadie se le haya ocurrido tener un momento de reflexión".

- "Rechazamos la intención de aumentar penas a dirigentes de fútbol por hacer declaraciones sobre los arbitrajes. El único grupo de interés del fútbol que trabaja en forma honoraria es el de los dirigentes y muchas veces nos sentimos agraviados cuando se dice que que a través de declaraciones generamos violencia. ¿Quién provoca más violencia? ¿El que genera el comentario o el que lo comenta?"

- "Esperamos que haya muchísima más transparencia en las sanciones que se le aplican a los árbitros cuando se equivocan. Partimos de que son errores humanos, pero como en la vida diaria, cuando uno se equivoca debe hacerse cargo de las consecuencias".

- "Nacional lo que quiere es poner estos elementos sobre la mesa, hacer ver que los clubes y los dirigentes tenemos derechos y que no parezca que siempre somos los únicos responsables y culpables. Yo entiendo los errores humanos porque todos los cometemos, pero cuando perjudican a un tercero, alguien debe hacerse cargo de ese error y de las consecuencias".

- "La relación con el Ejecutivo de la AUF es buena. que se entienda bien: detrás de esta decisión de Nacional no hay ninguna otra intención más que poner sobre la mesa una discusión que sirva para la reflexión".

- "Lo del Colegio de Árbitros (la audiencia que tuvo el club)... Sinceramente es muy difícil cuando tu planteás cosas y la otra parte acepta algunas y otras no. No obstante, lo que más me preocupó no fue que estuviéramos de acuerdo o no los fallos, sino que al mismo tiempo se estaba designando a un árbitro (Gustavo Tejera) que había sido parte del VAR para dirigir otra vez a Peñarol. Ahí faltó sensibilidad. No debería haber dirigido a Peñarol cuando había estado en el VAR en el clásico".

- "Nacional fue el único (en el Consejo de Liga) que votó a favor del VAR porque es una herramienta que ayuda a mitigar los errores en un partido. Por eso consdieramos que para reiniciar la actividad deberíamos asegurarnos de tener la mayor cantidad de partidos con VAR. Es una ayuda para los árbitros y le da más tranquilidad a los aficionados".

La derrota clásica y la actualidad deportiva

- "Nacional no perdió por falta de referentes sino porque no tuvo juego. Primero tenés que jugar para poder ganar. Después sí: pueden haber algunos hechos puntuales en que puede ser importante un jugador de experiencia, pero yo hace muchos años que estoy en Nacional y llegamos a tener 10 u 11 referentes y tampoco le ganábamos a nadie. El problema fue que Nacional no hizo nada diferente ni arriesgó en los mano a mano como para ganar, pero hay que tener en cuenta que no teníamos a (Brian) Ocampo ni al colombiano (Alex Castro). El partido, después del penal, se dio favorable a Peñarol y más cuando le echaron a uno, porque se dedicó a defender y lo hizo muy bien. Nacional no perdió por falta de referentes, sino por falta de juego".

- "Vamos recién cuatro partidos y vamos a jugar 40. Yo estoy tranquilo porque se está trabajando bien, pero quiero ganar como todo hincha de Nacional".