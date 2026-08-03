Nacional en directiva: el club no garantiza el apoyo a Ignacio Alonso en elecciones y habrá reunión con Vairo

Nacional desarrolló este lunes por la mañana su habitual reunión de la comisión directiva, pero recibió la visita especial de Eduardo Ache, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el expresidente del tricolor, que a fines del año pasado dejó su cargo de dirigente para asumir como representante de Nacional en el Ejecutivo, recibió la invitación de la dirigencia y acudió para "presentar un informe de la AUF", según trasladaron.

Al respecto, desde la interna del club profundizaron: "Vino Eduardo Ache para darnos un panorama general de la situación de la AUF y un panorama político global del tema, básicamente fue eso. Hace bastante tiempo que se fue de directiva y nos vino a dar un panorama general".

Eduardo Ache, expresidente de Nacional y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Archivo El País.

Entre marzo y abril del 2027 habrá elecciones en la AUF y este tema también estuvo sobre la mesa. Al respecto, la información recogida por Ovación indica que desde Nacional comunicaron un mensaje claro: "No se puede dar por descontado el respaldo de Nacional a una eventual continuidad de Ignacio Alonso".

En este sentido, está previsto que continúen los intercambios entre las partes y, de hecho, el próximo paso será fijar una reunión entre Ricardo Vairo, presidente del tricolor, e Ignacio Alonso, máximo mandatario del ente rector del fútbol uruguayo.

Allí se pondrán en agenda "temas de gestión" para analizar el futuro político.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, coincidiendo en una reunión por seguridad en AUF junto con Ignacio Alonso, presidente del organismo. Foto: Leonardo Mainé.

Ante la consulta de Ovación acerca de cuáles son los factores que definirán si Nacional apoya o no una eventual candidatura de Alonso buscando la reelección, desde el Bolso respondieron: "De muchas cosas, pero son reservadas por ahora".

Los derechos de televisión: en Nacional afirman que han recibido pagos en fecha

En lo que respecta al estado de situación del pago de los derechos de televisión, desde Nacional trasladaron que "están al día" en cuanto a los pagos que debían recibir por parte de AUF. "Tenfield le adeuda un mes a la AUF, pero los clubes cobramos al día", agregaron.

Nacional y su foco en lo deportivo: tiene la mira puesta en ganar el Torneo Clausura

Una vez finalizada su participación en el Torneo Intermedio, con la victoria 2-1 frente a Progreso en el Gran Parque Central, los dirigidos por Jorge Bava ya pusieron el foco en el comienzo del Torneo Clausura, que está fijado para el próximo viernes 7 de agosto con el cruce entre Cerro Largo y Juventud en Melo.

"El principal objetivo es ganar el Torneo Clausura, que es muy importante y arrancamos todos en cero. El objetivo es ese, ganar y pelear con grandes cosas. No se sale de esta situación estando quieto, sino trabajando, y con el entrenador y el grupo que tenemos lo estamos haciendo de muy buena manera", expresó Maxi Gómez, uno de los capitanes del Bolso, hace unos días.

