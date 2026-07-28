Nacional comunicó un cambio en el punto de encuentro y detalles del operativo de seguridad ante Tigre

Nacional comunicó a sus hinchas acerca del operativo de seguridad y el punto de encuentro de sus hinchas para el partido frente a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna que se jugará a partir de las 19:00 horas.

El tricolor movió su punto de encuentro, ya no será en el Canil del Paseo Costero. Este se movió a Avenida 44 y Avenida de los Constituyentes (Avenida 44 aparece también como Presidente Arturo Illia en los mapas ).

Si bien los hinchas podrán llegar al punto de encuentro cuando lo consideren pertinente, recién habrá presencia policial a partir de las 14:00 horas y a las 16:30 comenzará el traslado hacia la cancha.

Los que decidan ir por su cuenta ingresarán por Avenida Libertador y Guido Spano y Moreno, la apertura de las puertas será a partir de las 16:00.

Nacional intentará la hazaña de dar vuelta el 3-0 de la ida como visitante y no podrá contar con Bruno Zuculini que fue expulsado por doble amarilla. El último triunfo tricolor por tres goles a nivel continental fue contra Bragantino, el 24 de mayo de 2022 por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central, mientras que la última goleada como visitante fue ante Oriente Petrolero de Bolivia el 11 de agosto de 2015, por Sudamericana.

Por su parte, Tigre no recibió tres goles en ningún partido de la temporada. Para encontrar dicha cifra hay que viajar hasta el 5 de setiembre de 2025 cuando cayó 3-1 ante Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina. Su última goleada en contra fue el 11 de noviembre de 2024, cuando fue derrotado 4-0 ante Defensa y Justicia en la última liga del fútbol argentino que se jugó en formato de todos contra todos.

