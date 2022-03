Nacional: con cambios, esta es la oncena que se perfila para enfrentar a MC Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya son 188 minutos que lleva Nacional sin convertir. El último gol lo consiguió a los 82' ante Rentistas y fue en contra, por lo cual puede decirse que un futbolista tricolor anotó por última vez hace 199' y fue Brian Ocampo, en el 4-0 sobre el Bicho Colorado. Luego pasaron Liverpool y Peñarol, ante los que no hubo goles. Es por eso que el técnico Pablo Repetto se viene con cambios para recibir el domingo (hora 20.00) a Montevideo City Torque por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Se avizoran cuatro variantes y las habrá en todas las líneas: Camilo Cándido ingresaría por Christian Almeida en el lateral izquierdo, Joaquín Trasante por Diego Rodríguez en el mediocampo, el ya recuperado Matías Zunino por Alfonso Trezza en el extremo derecho y el colombiano Alex Castro, (quien se encuentra habilitado luego de haber cumplido los cuatro partidos de sanción que arrastraba de la liga de su país) por Santiago Ramírez en el extremo zurdo.

Y, según revelaron fuentes tricolores a Ovación, no habrá una quinta porque el jugador no está disponible. Si Emmanuel Gigliotti no hubiera visto la tarjeta roja en el clásico, seguramente iría desde el vamos por el Colo Ramírez, quien en cuatro fechas no ha podido convertir ningún gol oficial.