Así se jugará la quinta fecha del Apertura:  fútbol de viernes a lunes, clásico y duelos de lujo

El Torneo Apertura alcanzará en la próxima fecha el primer tercio de certamen y lo hará con duelos interesantes y con equipos que quieren empezar a despegarse en la zona alta de la tabla.

Claro está que hay otros que apuestan a trepar desde abajo y alcanzarlos y para ello será importante que sumen porque varios de los de mitad de tabla se cruzan con el líder y sus escoltas.

Peñarol y Nacional tendrán duelos muy destacados ya que el aurinegro visitará Jardines del Hipódromo para medirse a Danubio, mientras que Nacional recibirá en el Gran Parque Central a Montevideo City Torque.

Por su parte, el líder Wanderers visitará a Albion que llega entonado tras los puntos sumados en las últimas fechas, mientras que Deportivo Maldonado, el otro escolta además de Danubio, recibe a Liverpool

En otro de los duelos destacados se dará el clásico de barrio entre Cerrito y Rentistas, aunque se muda al Parque Batlle ya que se jugará en el Parque Palermo.

Así se juega la quinta fecha del Apertura

VIERNES 4 DE MARZO

- Deportivo Maldonado vs. Liverpool / Domingo Burgueño (20:00)

SÁBADO 5 DE MARZO

- River Plate vs. Cerro Largo / Parque Saroldi (9:30)

- Danubio vs. Peñarol / Jardines del Hipódromo (17:00)

- Defensor Sporting vs. Plaza Colonia / Luis Franzini (19:30)

DOMINGO 6 DE MARZO

- Fénix vs. Boston River / Parque Capurro (9:30)

- Albion vs. Wanderers / Parque Saroldi (17:00)

- Nacional vs. MC Torque / Gran Parque Central (20:00)

LUNES 7 DE MARZO

- Cerrito vs. Rentistas / Parque Palermo (20:00)