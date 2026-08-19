Muslera pasó de atajadas clave a cruce con el árbitro en Estudiantes-Católica por Libertadores: "Es un desastre"

Con un par de grandes atajadas de Fernando Muslera, Estudiantes de la Plata goleó este martes 3-0 (4-1 en el global) como visitante a la Universidad Católica de Chile y el equipo de Alexander Medina se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Joaquín Correa abrió el marcador (44') y Guido Carrillo sentenció con un doblete (53' y 83') la clasificación a cuartos, donde el Pincha enfrentará al ganador de Rosario Central y Corinthians, que este jueves definirán su serie en Sao Paulo tras el 0-0 de la ida.

El arquero uruguayo, que venía de ser clave con una intervención en el clásico, tuvo este martes otra gran reacción al contener los disparos de Branco Ampuero, Justo Giani y Montes.

Sobre el final, Muslera se mostró molesto con el árbitro colombiano Wilmar Roldán, al que el uruguayo reprochó por no haberlo saludado. "A mí ni me saludó, es un desastre, horrible, es una falta de respeto", contó el arquero a su compañero Carrillo mientras se retiraba de la cancha. Las imágenes de la televisión captaron el momento del cruce.

¿ROLDÁN NO SALUDÓ A MUSLERA? Atención a esta secuencia entre el arquero de Estudiantes y el árbitro del partido ante U. Católica luego de la goleada 3-0 del Pincha en la vuelta de los octavos de final.



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El partido

Los locales, arropados por su público, encararon el duelo con más valentía que en la ida. En tierras argentinas, la Católica apenas remató una vez, que le sirvió para empatar ese partido.

Pero Estudiantes mostró la pegada que no logró tener en su estadio. Un desajuste defensivo de los Cruzados le permitió a Joaquín Correa, su flamante refuerzo, posicionarse con mucha calma al borde del área para sacar un potente remate que abrió la cuenta al filo del descanso.

El delantero, con pasado en equipos como el Inter de Milan o el Sevilla, había ingresado siete minutos antes al campo por la lesión de Tiago Palacios.

ALARMAS ENCENDIDAS EN EL PINCHA: Thiago Palacios sintió una molestia muscular y pidió el cambio en el primer tiempo del partido entre Estudiantes y U. Católica en la vuelta de los octavos.



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Cualquier esperanza de remontada duró poco. Un gran centro del lateral Eros Mancuso permitió que Guido Carrillo imponerse con un cabezazo al inicio del segundo tiempo.

Otro pase al área, del extremo colombiano Edwuin Cetré, fue alcanzado por el mismo Carrillo para cerrar la goleada y culminar su gran noche en el torneo más importante de clubes de América.

La palabra de Muslera

“Venimos de 10 dias jugando muy bien, controlamos los 180 minutos, con el clásico de por medio, y nos llevamos una clasificación merecida. Gracias al hincha que nos vino a apoyar acá y en La Plata, es un triunfo fantástico”, cerró Muslera tras su valla en cero número 18 en 48 juegos con Estudiantes de La Plata.

Con información de EFE.