Montevideo City Torque vs. Tigre por Conmebol Sudamericana: día, hora y dónde ver la revancha de octavos

Montevideo City Torque es la única esperanza de Uruguay para seguir con representación en competencias internacionales de este 2026 y este miércoles vuelve a enfrentar a Tigre de Argentina por un lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa Conmebol Sudamericana. El partido se juega en el Estadio Centenario, comienza a las 21:30 horas y se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y sus señales de streaming.

Con un gol de Franco Pizzichillo, el equipo de Marcelo Méndez se impuso de visitante en el partido de ida por 1-0 y sacó una mínima ventaja en la serie que lo invita a soñar con la clasificación a cuartos de final.

El ganador de esta llave deberá enfrentar en la siguiente fase del torneo seguramente a Cienciano de Perú, que goleó 6-1 a Botafogo en el partido de ida de octavos, en Cusco. Si bien resta el partido de vuelta en Brasil (este jueves, 21:30 horas en el Estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro), la diferencia es demasiado abultada como para imaginar una remontada del equipo carioca, pero faltan 90 minutos de juego.

A nivel local, los Ciudadanos acumulan 38 puntos que los sitúan en la quinta posición de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026, pero con un partido menos que el resto de los equipos salvo Peñarol, ya que sigue pendiente el encuentro entre los dos por la segunda fecha del Torneo Clausura que está en juego.

Montevideo City Torque vs. Tigre

Día: miércoles 19

Hora: 21:30

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y sus señales de streaming.

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay).

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

Asistentes: Ricardo Baren, David Vacacela (ECU).

4to árbitro: Bryan Loayza (ECU).

VAR: Gabriel González, Roddy Zambrano (ECU).