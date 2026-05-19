Montevideo City Torque vs. Riestra por Sudamericana: hora y dónde ver al Ciudadano que busca la clasificación

Montevideo City Torque abre la semana de presentaciones internacionales de los equipos uruguayos y enfrentará a Deportivo Riestra en el marco de la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. El partido, que se disputará en el Estadio Centenario y comenzará a las 19:00 (DSports y DGO), es clave por lo que puede significar para el equipo de Marcelo Méndez.

El Ciudadano sabe que con un punto se asegurará seguir en competencia teniendo en cuenta que de ser segundo disputará los playoffs ante un tercero de Copa Libertadores o si es líder se meterá directamente en los octavos de final. Precisamente entrar al grupo de los 16 mejores es una posibilidad cierta en caso de ganar esta noche ante el elenco argentino.

Cabe recordar que el Malevo es el único que pudo vencer al equipo uruguayo en esta fase de grupos ya que lo superó por 2-1 en el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, escenario en el que hace de local, luego de que los de Méndez vencieran a Gremio como local y a Palestino tanto en Montevideo como en Chile.

La tabla de posiciones hoy tiene a Montevideo City Torque en lo más alto con nueve puntos, segundo está Gremio con siete unidades, mientras que Deportivo Riestra tiene cuatro y Palestino suma dos, producto de dos empates, ya que todavía no ganó.

Montevideo City Torque vs. Riestra:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.

Riestra: Ignacio Arce; Ángel Stringa, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo, Mariano Bracamonte; Gonzalo Flores, Pablo Monje, Nicolás Watson, Yonatan Goitia; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Hora: 19:00

Televisa: DSports y DGO

Estadio: Centenario

Árbitro: Augusto Aragon (ECU)

Asistentes: Ricardo Baren y Mauricio Lozada (ECU)

Cuarto árbitro: Anthony Diaz (ECU)

VAR: Franklin Congo y Jefferson Macias (ECU)