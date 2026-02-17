MC Torque 2-2 Juventud: en un partido lleno de golazos, los dos equipos siguen sin ganar en el Torneo Apertura

Fue un partidazo el que se jugó en el Estadio Charrúa: Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras igualaron 2-2 en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura. De esta manera, ambos equipos siguen sin poder ganar en la Liga AUF Uruguaya 2026.

Hubo golazos y el primero fue uno de ellos. Luego de una buena secuencia de pases entre Alejo Cruz y Renzo Rabino, Fernando Mimbacas asistió de taco a Juan Martín Boselli, que apareció solo en el segundo palo, para romperle el arco a Franco Torgnascioli.

El complemento fue de locos. El elenco de Marcelo Méndez no daba pie con bola, aunque tras un pelotazo largo de Gary Kagelmacher, Esteban Obregón le ganó a Martín Cáceres y definió ante la salida de Sebastián Sosa para el empate parcial.

En el minuto 79 se orquestó una obra de arte. Gonzalo Gómez, quien fue titular por primera vez en sus 21 años, se animó y sacó un disparo de media distancia para clavarla en el ángulo. Un verdadero golazo para Juventud de Las Piedras.

Faltaba algo más: el golazo del otro lado. Tiro de esquina de Gonzalo Pizzichillo y Salomón Rodríguez, por medio de una gran pirueta, estableció el 2-2 final a tres minutos para que se completara el partido.

Ambos siguen sin ganar, pero Juventud de Las Piedras ya piensa en su próximo objetivo internacional: será este jueves ante Guaraní de Paraguay en el Parque Viera, desde la hora 19:00, (ESPN y Disney+) por la fase dos de la Copa Libertadores.

Primer tiempo

Recién en el minuto 23 se dio el primer tiro de esquina a favor del locatario. Tras una ejecución de Franco Pizzichillo, la pelota le llegó a Ezequiel Busquets, quien no definió de la mejor forma para ser una de los pocas insinuaciones peligrosa del encuentro.

Faltaba la llegada de Juventud, y no defraudó. Se juntaron Alejo Cruz, Renzo Rabino para que el exjugador de Peñarol llegara hasta el fondo por izquierda, centró, Fernando Mimbacas ensayó un taco y, por el segundo palo, apareció Juan Martín Boselli para romperle el arco a Franco Torgnascioli.

En la última jugada de la primera parte el equipo que dirige técnicamente Marcelo Méndez estuvo cerca de igualar las acciones. Después de un tiro de esquina de Pizzichillo, Salomón Rodríguez —que estaba en el área— aprovechó que la pelota quedó viva, definió, pero su tiro se estrelló contra el palo derecho de Sebastián Sosa.

Segundo tiempo

Juventud de Las Piedras estuvo muy cerca de estirar la diferencia en el marcador. Fernando Mimbacas asistió a Ramiro Peralta, quien ingresó en el área local, remató y obligó a una buena tapada del golero Franco Torgnascioli.

Montevideo City Torque no reaccionaba, le costaba avanzar el campo. Pero todo se solucionó por un pelotazo largo de Gary Kagelmacher, Esteban Obregón le ganó en velocidad a Martín Cáceres y definió muy bien ante Sebastián Sosa para el 1-1.

En el minuto 79 llegó la obra de arte de la noche. Porque Gonzalo Gómez, quien fue titular por primera vez en sus 21 años, se animó y sacó un disparo de media distancia para clavarla en el ángulo. Un verdadero golazo para Juventud de Las Piedras.

La preocupación reinaba en Montevideo City Torque, pero todo se solucionó por una pirueta de Salomón Rodríguez. Tiro de esquina de Pizzichillo y el número 9 mostró todo su repertorio para definir y poner el 2-2 a tres minutos del final.

Montevideo City Torque 2-2 Juventud

Hora: 21:30.

Estadio: Charrúa.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández.

Cuarto: Juan Cianni.

VAR: Daniel Rodríguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets (58' Lucas Duré), Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Bautista Kociubinski (83' Nahuel da Silva), Sebastián Cáceres (74' Diogo Guzmán), Franco Pizzichillo; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Juan Quintana (58' Luka Andrade). DT: Marcelo Méndez.

Juventud: Sebastián Sosa; Ignacio Mujca (67' Mauricio Rodríguez), Franco Risso, Martín Cáceres, Renzo Rabino; Ramiro Peralta, Mateo Izaguirre, Gonzalo Gómez (82' Facundo Pérez), Juan Martín Boselli (55' Sebastián Guerrero); Alejo Cruz (82' Patricio Pernicone), Fernando Mimbacas (67' Bruno Larregui). DT: Sebastián Méndez.

Goles: 31' Juan Martín Boselli (J), 65' Esteban Obregón (M), 79' Gonzalo Gómez (J), 87' Salomón Rodríguez (M).

Amarillas: 28' Sebastián Cáceres (M), 35' Ramiro Peralta (J), 59' Sebastián Guerrero (J), 67' Salomón Rodríguez (M), 70' Facundo Silvera (M), 76' Franco Risso (J), 83' Franco Romero (M), 90+6 Patricio Pernicone (J).