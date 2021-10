La última vez que Suárez y Cavani fueron titulares juntos con Uruguay por Eliminatorias y cómo les fue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero en el empate sin goles con Colombia en el Gran Parque Central y luego en la dura derrota 3-0 con Argentina en Núñez, Edinson Cavani aguardó su oportunidad en el banco de suplentes de Uruguay. En Montevideo entró por Luis Suárez y en Buenos Aires por Brian Rodríguez. Ahora, para jugar el jueves ante Brasil por Eliminatorias, ambos se perfilan para ser titulares.

La cuestión es que, por distintas razones y como quien no quiere la cosa, hace prácticamente un año que los salteños —máximos goleadores históricos de la selección de Uruguay con 64 tantos el Pistolero y 53 el Matador— no comparten la delantera desde el inicio por Eliminatorias.



Edinson Cavani no había sido convocado en la doble fecha de junio porque estaba suspendido por dos partidos luego de haber sido expulsado ante Brasil y tampoco lo fue para la de setiembre, en ese caso porque hubo consenso entre él y el cuerpo técnico para que permaneciera en Manchester.

Luis Suárez sí había estado en junio, pero ya no vino para septiembre porque estaba con problemas físicos. Por lo tanto, en la pasada triple fecha Uruguay no tuvo a ninguno de los dos. Aun así, sacó siete de nueve puntos.

La última vez que ambos fueron titulares por Eliminatorias fue el 13 de noviembre del año pasado, en el triunfo 3-0 de Uruguay sobre Colombia en Barranquilla. Y en ese juego ambos marcaron: Cavani marcó a los 5 minutos tras asistencia de Nahitan Nández y Suárez a los 54' de penal.

Sí compartieron el ataque como titulares en cuatro de los cinco partidos de Uruguay en la Copa América, en donde Suárez le anotó una vez a Chile y Cavani otra a Bolivia. El Matador le convirtió también a Paraguay, pero en ese partido no estuvo el Pistolero.

Por lo tanto, con el dato en la mano de que la última vez que jugaron juntos por Eliminatorias ambos anotaron y si se le suma que han disputado 89 partidos juntos en la selección mayor, con 79 goles convertidos entre ambos (44 Lucho y 35 Edi) mientras coincidieron en cancha, de los cuales 9 anotados por Suárez fueron con asistencia de Cavani y 14 del Matador asistido por el Pistolero, debe concluirse que no es casualidad que a la Celeste (excepto ante Bolivia en Montevideo) le haya costado tanto convertir.

Es por ello que, más allá de que los últimos dos partidos de Cavani no fueron buenos, está bien que Tabárez los mande desde el inicio contra Brasil.