Óscar Tabárez: "Nadie se acuerda de los resultados de las Eliminatorias; lo importante es clasificar"

Previo al duelo donde Uruguay enfrentará a Brasil, equipo que viene de perder sus primeros puntos, y en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, el entrenador de la Celeste, Óscar Tabárez expresó que no pondrá las esperanzas en el último rendimiento de la Canarinha contra Colombia.

"Quizá fue un Brasil poco apabullante, pero esos fueron los primeros puntos que perdió. En Colombia se encontraron con un arquero que atajó más que contra nosotros, pero sigue siendo un rival difícil. No vamos a apoyar las esperanzas en que Brasil está mal, porque no lo creo; sí con el versito de siempre: vamos a prepararnos dentro de lo que se puede en las condiciones con tan poco tiempo. Pensando que van a dar todo de sí, sin que nos encuentren descuidados", expresó.

Los 30 buenos minutos con Argentina

- "La idea, como en el partido contra Colombia, es desde el inicio tratar de tener equilibrio en defensa y ataque, recuperar la pelota cuando la tiene el rival, hacer un gasto para eso, inmediatamente ponerla delante y acercarnos al área. Eso con un juego que no pierda tiempo, sensible, abriendo los espacios. Se hizo en los dos partidos. No se concretó el gol y eso a veces se paga, en no poder ganar y en perder".



- "La búsqueda del gol nos lleva a eso, a que haya descuidos defensivos o que no haya regresos muy rápidos. No veo que tenga que ver con de la capacidad de los futbolistas. En el partido con Ecuador fue increíble las pelotas que recuperó el mediocampo. Hay que ir a los números, que ahora son fáciles de conseguir e interpretarlos, pero no sacar conclusiones cuando no se vaya a la realidad. No tengo una solución mágica, vamos a seguir intentado desde los primeros minutos tratar de atacar y controlar. tiene que ser durante los 90 minutos".

Tabárez planteó que el encuentro ante la albiceleste "fue una derrota dura, que duele, pero no es la primera vez que nos pasa. Fuimos a Ecuador y perdimos por goleada, algo similar a lo de ahora. Eran las mismas críticas, venían partidos como Colombia, y fuimos allí con compromiso y ganamos. Ahora aspiramos a lo mismo; esa es nuestra intención. Esperamos hacer un buen partido, tener la fortuna de conseguir cosas y de esa manera ha sido nuestra historia. Nunca fuimos el gran equipo de Sudamérica, pero conseguimos ir a todos los mundiales desde el 2006. No tenemos las garantías y nunca dijimos que clasificar a un Mundial era una cosa inexorable".

-"Las Eliminatorias son muy difíciles en Sudamérica, es muy dura, cada equipo lleva sobre sus hombros los anhelos de todo un pueblo futbolístico. Nadie se acuerda de los resultados y los datos que yo les estoy diciendo de las Eliminatorias pasadas; lo importante es clasificar. Fuimos a dos repechajes, el mundo siguió y no se habló mucho de eso. Tampoco cuando salimos segundos".

Se defendió

Consultado sobre si en el encuentro ante Brasil la mejor opción sería "limitar al rival como en Argentina", Tabárez, algo enojado, indicó: "Lo que no entiendo es cuál es el poderío que desapareció en la primera media hora contra Argentina o Colombia. Son las dos fases que hay, capaz que hay gente que piensa que hay que atacar con 10 jugadores y cuando el rival tiene la pelota sentarse en un silla, y no es así. A veces hay que enfrentar equipos poderosos —que tienen grandes jugadores, con otras posibilidades y cantidad de población— y hay que limitarlos, marcar, defender. Yo no quiero hacer juicios de valor sobre las preguntas, pero yo tengo mi postura. No me pregunten más de eso porque no me van a sacar otra cosa, yo voy a seguir así por lo menos en el poco tiempo que me queda, y lo poco que pude hacer en el fútbol lo hice con bases teóricas. Lo logré estudiando, jugando al fútbol y atendiendo lo que hacen los grandes técnicos y viendo qué de eso podemos aplicar. Eso de ponerme la etiqueta de que soy un limitador del rival es tendencioso".

Los jóvenes son el futuro

Para continuar el "proceso Tabárez", el mismo entrenador planteó uno de los pilares futuros. "Los jugadores jóvenes son fundamentales, el hecho de tener su primer partido en la selección tiene mucho significado. Tenemos que ampliar el numero de los que están en la selección, no solo tener equipo competitivo, sino un plantel entero para que se pueda discutir mucho ‘por qué no pone a este o al otro’. Eso lleva mucho tiempo, nosotros estamos al final de un trayecto en este sentido, pero tenemos la ilusión personal de que esto continué".

- "Tiene que ver con el proceso de trabajo largo que determinó el proyecto que llevamos a cabo. Van más de 15 años de eso, se ha dado que han pasado varias generaciones de futbolistas y que en condiciones normales —sin pandemia— ese trayecto que estaba cada vez afinado se podría haber visto mejor. Había que darle tiempo a generaciones juveniles. En 2017 se fueron concretando triunfos, ahora la mayoría están en la selección. La Sub 20 de ahora se lo perdió y eso altera la formación, pero creo que causa una sensación admirable. Godín estaba antes que nosotros, en el 2006, y hoy es el capitán. Tiene mucho que ver con las cosas que se hacen en el campo. Eso me da satisfacción. Todo lo que se hizo cuando se consiguieron resultados (2010 y los siguientes Mundiales) tiene que mudarse a la aparición de nuevos jugadores. Los jóvenes traen las soluciones, de eso se tratan los proyectos, hay que seguirlo intentado de mejor manera que lo hicimos nosotros", indicó el DT celeste.

Números ante Brasil

- "No hay números buenos contra Brasil, pero tampoco tenemos buenos números contra Argentina. No se compara con otras épocas como cuando yo era niño. Allí íbamos a los mundiales y no metíamos goles, ganábamos un partido en no más de no sé cuántos años. No se le ganaba a los europeos, y sí se hizo en este ciclo. No me modifica lo que pueda venir desde el punto de vista de la crítica",.



"No nos ha ido tan bien con la era Tite, pero antes sí. No somos solo nosotros que no le podemos ganar en Eliminatorias, es un rival muy calificado, pero no por eso tenemos que dejar de considerar este partido como una oportunidad".



Sus declaraciones sobre los esfínteres

Mucho se habló de las declaraciones sobre cerrar los esfínteres que hizo Tabárez luego de la derrota ante Argentina, por lo que se esperaba que hiciera alguna referencia a a ellas, pero no fue así.