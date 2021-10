Brasil vs. Uruguay por Eliminatorias: cuándo es el partido, horario, posible equipo y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay visitará a Brasil el próximo jueves en su compromiso número 12 por las Eliminatorias rumbo al Campeonato del Mundo de Catar 2022. El partido se disputará en la ciudad de Manaos desde las 21.30 horas.

La Celeste llega a este partido en zona de clasificación directa, pero luego de sumar un solo punto de los últimos seis. Brasil marcha como cómodo líder del certamen.

El maestro Tabárez aún no dio pistas del equipo, pero todo indica que podría ser con: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani o Brian Rodríguez.



Ante Colombia y Argentina, el DT optó por Brian Rodríguez. En estas horas se conocerá si juntará nuevamente a los salteños desde el vamos.



Ronald Araújo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta están descartados para este compromiso por diferentes lesiones.



El encuentro se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. También se puede contratar a través de Vera TV.



La fecha se jugará de forma íntegra este jueves con los siguientes partidos:



- Bolivia vs. Paraguay (17.00 horas).

- Colombia vs. Ecuador (18.00 horas).

- Argentina vs. Perú (20.30 horas).

- Chile vs. venezuela (21.00 horas).