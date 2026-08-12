Mirá la victoria del PSG para consagrarse campeón por segunda vez consecutiva de la Supercopa de Europa

París Saint Germain comenzó la temporada 2026-2027 como terminó la anterior: dando una vuelta olímpica. Porque se coronó campeón de la Supercopa de Europa al vencer 2-1 a Aston Villa en un duelo marcado entre el vigente campeón de la Champions League, el elenco francés, contra el ganador de la última Europa League, el conjunto británico.

El talento del georgiano Kvicha Kvaratskhelia y de Ousmane Dembele, que acudió al rescate en la segunda parte, acentuaron el absolutismo del PSG para lograr su segunda Supercopa europea seguida y agrandó el historial particular de Luis Enrique, otra vez vencedor ante su compatriota Unai Emery.

Fue el decimotercer trofeo que logra Luis Enrique como técnico desde que aterrizó en París, en el 2023, proporcionó el trigésimo primer trofeo al ganador del máximo torneo continental en las 51 ediciones jugadas.

Luis Enrique, DT de PSG. Foto: EFE.

Desire Doue, al cuarto de hora de la segunda parte, desequilibró el choque y dio la victoria final al París Saint Germain que evidenció falta de rodaje y ritmo. Como era normal. Dominó a ráfagas pero se vieron carencias sobre todo en defensa. El empuje del Aston Villa tuvo cerca la igualada.

La falta de rodaje, evidente en ambos equipos, cargados de ausencias notables por la proximidad del final del Mundial, impuso un ritmo cansino por momentos, alterado por chispazos individuales. Especialmente del georgiano Kvicha Kvaratskhelia que tuvo su momento y que demostró estar un escalón por encima del resto, y que se encontró con Brian Madjo como respuesta entre los 'villanos'.

El debutante más joven en un partido por un título europeo, con 17 años, fue una pesadilla para el PSG que se topó con un contratiempo inesperado cuando pensaba que tenía el partido controlado.

Brian Madjo. Foto: AFP.

De hecho, las principales ocasiones del conjunto de Unai Emery fueron del inglés nacionalizado luxemburgués, flamante adquisición del club de Birmingham este verano, procedente del Metz.

Advirtió dos veces a Matvey Safonov, con balones aéreos, servidos por su capitán, el escocés John McGinn. Y logró empatar al borde del descanso, cuando el PSG había tomado ventaja con el gol de Kvaratskhelia en una acción individual, tras una asistencia de Desiré Doue, 20 minutos antes.

Madjo reanimó con su osadía en el área al Aston Villa y después de varios avisos logró la igualada. Centro al segundo palo de McGinn y gol del joven luxemburgués, más fuerte que su marcador, William Pacho.

Luis Enrique tuvo que recurrir a Ousmane Dembele para recuperar el pulso en la segunda parte y acertó de pleno el preparador español. El exjugador del Barcelona asistió al espacio a Doue que se marchó en solitario y cruzó el balón a Marco Bizot. Fue gol. Anulado al principio por fuera de juego. Pero el VAR le dio validez. Subió al marcador y dio la ventaja al cuadro parisino.

El Aston Villa decayó paulatinamente y los cambios no le beneficiaron. Se marchó Madjo y también McGinn y aunque tuvo frescura careció de talento.

La segunda Supercopa europea seguida lograda por el PSG sitúa al mejor club del momento a la altura del Real Madrid y el Milan, los únicos que hasta ahora habían conseguido revalidar este evento. El club blanco lo hizo en el 2016 y 2017 y el Milan en 1989 y 1990.

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Con información de EFE