Mirá el gol de Fede Valverde para Real Madrid en la segunda prueba de José Mourinho como nuevo DT

Federico Valverde marcó un golazo en la victoria 4-1 del Real Madrid ante Leganés en lo que fue la segunda prueba de José Mourinho de cara al inicio de la temporada 2026/27.

A los 21 minutos del amistoso en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el Pajarito le rompió el arco a Raúl Fernández y abrió el marcador. Cuatro minutos después Gonzalo García amplió la ventaja y a los 36' Naim García descontó. En el segundo tiempo, el argentino Franco Mastantuono anotó el tercero y Rubén Pulido el cuarto, en contra.

Valverde adelanta al Real Madrid en Valdebebas contra el Leganés pic.twitter.com/kq4l7Ir8fk — MARCA (@marca) July 28, 2026

Valverde regresó el pasado miércoles a los entrenamientos, en una vuelta que coincidió con un día especial: su cumpleaños número 28. Ese día, el merengue compartió el video del arribo del capitán tras disputar el Mundial 2026 con Uruguay, bienvenida que contó con el abrazo de Mourinho.

Los onces iniciales del amistoso

REAL MADRID. Lunin; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Güler, Ciria; Gonzalo.

LEGANÉS. Raúl Fernández; Rubén Peña, Gueye, Ignasi Miquel, Marvel, Naim; Zico, Diawara, Kechta; Roberto López y Goethler.

Altas y próximos partidos

La novedad del día pasó por la aparición del lateral derecho holandés Dumfries, quien pasó el reconocimiento médico con el que es ya su nuevo club. Además, Real Madrid está negociando con el RB Leipzig el traspaso del joven atacante marfileño Yan Diomandé (19 años), revelación de la Bundesliga la pasada temporada, sin que se haya alcanzado un acuerdo por ahora, según le indicó a AFP una fuente cercana al club alemán.

Cuatro días atrás el Merengue había vencido 1-0 a Alcorcón con un gol de Yáñez de penal. LaLiga 2026-27 comenzará el fin de semana del 15 de agosto de 2026. Antes, el Merengue enfrentará otros tres amistosos: Fiorentina (1 de agosto), Ferencvaros (8 de agosto) y Deportivo La Coruña (12 de agosto).