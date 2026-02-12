Mirá el festejo agónico de Nández, que le dio la victoria al Al-Qadsiah ante el equipo de Luciano Rodríguez

El Al-Qadsiah de Nahitan Nández obtuvo una victoria agónica este jueves al imponerse 1-0 ante el Neom Sports, donde Luciano Rodríguez fue titular en el marco de la fecha 21 de la Saudi Pro League.

El lateral de la selección uruguaya fue clave al anotar el gol del triunfo en el cuarto minuto de adición.

Un tiro de esquina desde la izquierda derivó en una jugada preparada a puro toque y la posterior definición de Nández con un cabezazo potente en el segundo palo. De inmediato se fue a abrazar con los compañeros mientras los hinchas disfrutaban en la tribuna.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Nahitan Nández 🇺🇾



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90+4’ | Al Qadsiah 1 - 0 NEOM S.C.pic.twitter.com/O6oziaj46t — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 12, 2026

De esta manera, el lateral/volante continúa con su racha goleadora al llegar a su sexto gol por esta competencia, donde también registra tres asistencias en un total de 20 compromisos.

Al-Qadsiah continúa sumando en la clasificación y, con un partido más, quedó tercero a solo tres unidades del líder Al-Hilal (50). En segundo lugar está el Al-Nasrr con 49 unidades.

En tanto, el equipo de Luciano Rodríguez se ubica en el octavo lugar con 28 puntos, a ocho del Al-Ittihad, que tiene un partido menos.