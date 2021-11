El mensaje de Luis Suárez tras volver a Liverpool donde buscará un gol especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A ritmo de Beatles. Así llegó Luis Suárez a Liverpool para disputar un nuevo juego de UEFA Champions League defendiendo, en este caso la camiseta del Atlético de Madrid.

Está claro que para el Pistolero será un partido más que especial teniendo en cuenta su pasado como Red que lo catapultó a dar uno de los grandes pasos de su carrera: jugar en Barcelona.

En esta ocasión, defendiendo a los Colchoneros, Suárez volvió a Liverpool y demostró su cariño en redes sociales con el mensaje: "Feliz de volver a esta asombrosa ciudad".

Para el salteño también será un partido especial porque podría marcar un gol distinto y que hace mucho tiempo no consigue. Un gol que le permita marcar goles en partidos consecutivos como visitante por Champions League.



Cabe recordar que en su visita a Milan, en la segunda fecha, volvió a marcar tras seis años jugando como visitante y si lo hace esta tarde ante Liverpool logrará un hecho que no consigue desde fines de 2014 e inicios de 2015 cuando anotó frente a Apoel y en el juego siguiente fuera de casa ante Manchester City.



Para el Pistolero será su partido número 12 ante exequipos a los que les marcó cuatro tantos. Luciendo la camiseta de Ajax enfrentó seis veces a Groningen y le marcó dos goles, con la de Barcelona se cruzó con Ajax una vez y no le pudo marcar y dos veces ante Liverpool y le hizo un gol. Con la camiseta de Atlético de Madrid se enfrentó una vez ante Liverpool y en dos ocasiones a Barcelona a quien le anotó un tanto.