Maxi Gómez pidió el cambio con mucho dolor y Nacional pierde un jugador clave; Maxi Silvera fue silbado al entrar

Maxi Gómez debió ser reemplazado en Nacional cuando corrían 11 minutos del clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El delantero de 30 años, la figura del Bolso en lo que va del año con 17 goles, quedó visiblemente dolorido y Maxi Silvera lo reemplazó.

Al ingresar fue silbado por el Estadio Campeón del Siglo, que comenzó a cantar: "El que no salta es un traidor".

El 11 tuvo una ocasión de gol al poco tiempo de ingresar luego de un descuido de Maxi Olivera que derivó en el remate fuerte, aunque el arquero Washington Aguerre reaccionó con solidez.

El golazo de Francisco Calvo para poner en ventaja a Nacional en el clásico

Cuando corrían 24 minutos de juego en el clásico, Gastón Martirena envió el centro desde la izquierda, Luciano Boggio ganó de cabeza dentro del área y se la dejó a Francisco Calvo, que improvisó un taco para el 1-0 parcial del equipo de Daniel Carreño.

