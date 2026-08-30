El 1x1 de Nacional tras el primer tiempo en el clásico ante Peñarol: la jerarquía de Calvo y el ímpetu de Boggio

Nacional se impone 1-0 ante Peñarol al cierre del primer tiempo del clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Mirá el uno por uno del equipo de Daniel Carreño.

Luis Mejía

No fue exigido por Peñarol durante el primer tramo, pero respondió con solidez cuando debió intervenir.

Emiliano Ancheta

Aportó marca eficaz en los duelos por la banda derecha, teniendo que intervenir ante la velocidad de Thiago Espinosa por ese sector.

Sebastián Coates

Fue la voz de mando del equipo y estuvo preciso en los duelos aéreos.

Francisco Calvo

Fue la figura del primer tramo con un golazo de taco que le está dando la ventaja parcial al tricolor en el Estadio Campeón del Siglo. También fue eficaz en la marca de Matías Arezo, sobre todo en la pelota parada.

Tomás Viera

Fue una de las novedades de Carreño y, aunque no se lució, cumplió en la primera parte.

Lucas Rodríguez

Aportó temperamento y marca férrea en los duelos individuales. En la última del primer tiempo fue amonestado luego de una infracción sobre Eduardo Darias.

Santiago Silva

Cumpliò en el mediocampo, aunque en ocasiones hizo faltas reiteradas.

Luciano Boggio

Fue clave en la jugada del gol por darle la asistencia a Francisco Calvo, que luego definió con mucha calidad.

Gastón Martirena

Sin rodaje, fue incluido en la oncena y cumplió. Comenzó con un rol más defensivo y se fue soltando en ofensiva con el paso de los minutos, hasta enviar el centro que derivó en el 1-0.

Rodrigo Martínez

Tuvo un remate potente desde la izquierda en un contraataque del Bolso, que agarró mal parado al local, pero luego perdió influencia en ofensiva.

Maxi Gómez

Apenas pudo estar en cancha 11 minutos debido a la lesión que sufrió. Se retiró muy dolorido y acompañó al plantel visitante en el banco de suplentes.

Maxi Gómez se retiró lesionado del clásico. Foto: Estefanía Leal.

Maxi Silvera

Debió ingresar a raíz de la baja por lesión de Maxi Gómez. Generó ocasiones y fue importante en ofensiva. Tuvo un remate potente que controló bien Washington Aguerre y aportó mucho recorrido a la hora de presionar alto.