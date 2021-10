Mauricio Pochettino y la intimidad del fichaje de Messi: “Pensé que era una broma”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La llegada de Lionel Messi al PSG sacudió el mercado de pases y también al mundo del fútbol. Tras dejar Barcelona, el argentino fichó por el club francés y el entrenador Mauricio Pochettino contó algunos detalles de la intimidad de la llegada del crack rosarino a París.

Según el técnico, la llegada de Leo se cocinó en pocos días, enseguida de que Messi dejara Barcelona. "Así fue", expresó el entrenador en una extensa entrevista que el concedió a El Partidazo (Cadena COPE de España) agregando que muchos clubes estaban siguiente muy de cerca esa situación con el jugador: "¿Quién no estaba pendiente?".

Por otra parte, Pochettino resaltó lo hecho por Leonardo, el director deportivo del PSG, que fue clave para la negociación y la llegada de la Pulga: “Hay que resaltar el trabajo de Leonardo que, en dos o tres días, fue capaz de gestionar al mejor jugador del mundo, poder ficharlo".

Luego el entrenador dio detalles de cómo fue su reacción cuando el brasileño lo llamó para contarle que el club estaba con chances de contratar a Messi: "Me llamó y me dijo: 'Está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta?'. Lo bueno fue que llamó para preguntarme. Yo digo: 'Es una pregunta, me está preguntando...' Pensé que era una broma, ¿no? Claro. '¿Qué te parece? Está la posibilidad de que venga Leo. ¿Sí o no?' ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Tengo que manejar la van?", dijo entre risas.

Lionel Messi en el PSG. Foto: EFE.

Y acerca de cómo es la relación entre Leo y el plantel del PSG, el técnico argentino contó que “tiene buena relación con todos” y agregó que “es una persona que empatiza rápido con todos, con todo el grupo. Tiene el respeto y la admiración de sus compañeros".

Una vez que se confirmó la llegada de Messi al club parisino, Pochettino tuvo una charla con el jugador y remarcó que “tuvimos una conversación de lo más normal. La ventaja era que tenía una idea muy clara de lo que era PSG y París. Uno se imagina. Es difícil imaginarse a esta clase de jugadores entrenando delante tuyo. Estoy encantado de ver la calidad que tiene, su tranquilidad, cómo se comporta".

Por último, Mauricio Pochettino confesó que le daría el Balón de Oro a Lionel Messi “sin ninguna duda” y que sus otros dos candidatos son el polaco Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo: “Lewandowski tiene que estar y lo pondría a Cristiano, me parece que sí. Estamos hablando de un grandísimo jugador. Cada año se ve en las estadísticas cuando termina la temporada. La mentalidad y pasión con la que encara este deporte".