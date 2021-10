Lionel Messi confesó por qué se siente “perdido” en París y habló del bautismo en el vestuario del PSG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se esperaba que hablara así. Distendido. Sin mirar el reloj. Porque el Lionel Messi que lloró en su despedida de Barcelona pudo cicatrizar muy rápido su herida. Demasiado rápido. Al día siguiente caminaba las calles de París y, a las pocas semanas, ya jugaba con la camiseta del PSG.

Pero, ahora sí. Messi habló. La decisión de ir a PSG (y por qué no a otro club), las otras propuestas que recibió, su relación con Kylian Mbappé y la turbulenta salida de Catalunya. “Cambiaron mis planes”, dijo el crack, sobre la manera en que Barcelona le comunicó la mala noticia, a France Football, en una extensa entrevista.La revista deportiva, que esta semana dio a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro de este año, también publicó una entrevista exclusiva con el 10 de la selección argentina. Un “picado” de preguntas y respuestas en los que Messi abordó temas futbolísticos, como las diferencias entre jugar en la liga francesa y la española, donde actuó por más de 15 años, arrastrando magia de ciudad en ciudad; y extrafutbolísticos, como la importancia de tener amigos (algunos, viejos conocidos) en el equipo francés y el amor por la selección argentina. También se refirió a su adaptación a París y la de su familia: “todavía estoy un poco perdido”, admitió, sobre sus primeros tiempos en la Ciudad Luz, a la que espera conocer a fondo más adelante. En ese sentido, admitió que sus hijos van más adelantados: “A veces vuelven del colegio y me tiran algunas palabras en francés, yo todavía no empecé”, sonrió.

“Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar”, reveló sobre el día en el que los directivos de Barcelona le pidieron perdón y dijeron que no tenían los medios para extenderle. “Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme. Fue así y tuvimos que aceptarlo”.

Messi volvió a recordar el momento de la muerte de Maradona. Y relató cómo se enteró de la noticia y cuál fue su reacción: “Recuerdo que estaba en casa cuando me enteré de que había muerto. Justo antes de que se difundiera la noticia, mi padre me escribió: “¿Te enteraste de lo de Diego? No sabía de qué estaba hablando y entonces me dijo que acababa de morir. Me quedé paralizado, porque nadie lo esperaba. Sabía que no estaba bien y que llevaba un tiempo así, pero no creía que fuera a morir en ese momento. Fue una noticia terrible. Luego seguí las noticias, para ver qué pasaba (en Argentina). Fue realmente terrible”, revivió.

Quizás el momento más destacado de la Pulga en el club parisino sea el gol que le convirtió a Manchester City por Champions League. Surgirán otros, seguramente. Messi anotó el segundo tanto de un 2 a 0 en el que reinó el suspenso hasta que apareció su zurda mágica. Hasta que se vio un adelanto de lo que la MNM (Messi-Neymar-Mbappé) es capaz de hacer. El joven francés Kylian Mbappé le pasó el balón a Leo con el taco; se la dejó servida para una exquisita definición a empeine abierto desde la medialuna. Señales de que hay química. Y según Messi, la buena relación continúa en el vestuario: “Sinceramente, con un jugador como él, es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla perfectamente español, así que también tenemos buenos intercambios fuera del campo. Facilita las cosas. Ahora bien, llevo poco tiempo aquí, así que aún es un poco pronto para sacar conclusiones. Pero estoy seguro de que funcionará bien”.

Aunque no dijo explícitamente quien tuvo la idea, el atacante de la selección de Francia estuvo involucrado en un divertido “bautismo” que le hizo el plantel de PSG a Messi: “Me hicieron cantar”. Hasta ahí manifestó; no dijo qué canción. “No es importante, aunque debe haber alguien que lo tenga guardado”, volvió a reírse.

Mbappé y Messi en el PSG. Foto: EFE.

Leo no duda de la calidad de su compañero de ataque, a quien califica como un jugador “potente” y “extremadamente rápido”. “Por supuesto, en mi equipo hay al menos dos a los que votaría sin duda [para el Balón de Oro]: “Ney” y Kylian. Y luego, Robert Lewandowski, que ha tenido un gran año. También está Benzema, que ha estado excelente. Sabemos que los títulos también son importantes: la Champions, la Eurocopa y la Copa América pesarán sin duda en la votación”. Para él, los premios individuales son menos importantes que los colectivos, pero no ve con malos ojos a la posibilidad de recibir su séptima distinción en la tradicional gala de fin de año: “Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en esta situación. Ganar un séptimo sería increíble...”.