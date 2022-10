Mauricio Pereyra declaró las ganas que tiene de volver a Nacional y vivir en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anteriormente, en algún período de pases, el nombre de Mauricio Pereyra ya estuvo sonando para regresar a Nacional, el club en el que debutó en 2009. Pues bien, por estas horas su nombre vuelve a estar en la órbita de los tricolores.

En este caso, por parte del jugador, ya que señaló que “a fin de año voy a evaluar todas las posibilidades, andamos con ganas de volver a Nacional y vivir en Uruguay”, en declaraciones a Pasión Tricolor.

Pereyra, que también jugó en Lanús y Krasnodar (Rusia), es el capitán de Orlando City, equipo donde juega habitualmente, es referente y donde tiene de compañeros a los uruguayos César Araújo y Facundo Torres. Vence su contrato con el club de la MLS el próximo 31 de diciembre. Lleva dos goles en el 2022.

Hace algunas semanas se hizo viral un video en el que Facundo Torres le regaló una camiseta de Peñarol a Pereyra, confeso hincha de Nacional: "No soy de compartir muchas cosas en las redes sociales. Desafortunadamente Facu, que hoy en día es mi compañero y una persona a la que le tengo mucho aprecio, le trajo un regalo a mi hijo chico, que tiene 5 años y que no es consciente de nada de lo que pasa. Me tocó a mí comerme el garrón. Generó una repercusión en algo de un niño de 5 años, ¿Qué va a decir? Él es amigo de Facu. Coates (padrino del hijo de Pereyra) le preguntaba qué era lo que había pasado y ahí mi hijo, inocente, le decía 'me la puse porque me la regaló Facu, yo soy de Nacional'. Él me dijo 'cuando juegues en Nacional, voy a ser de Nacional", comentó amistosamente de la situación el volante.

Sobre su futuro y su relación con Nacional, Pereyra comentó que "(hace tiempo me llaman) para conocer la situación y cómo han transcurrido las finalizaciones de los contratos, que se puede dar esto a fin de año. Lo vivo con mucha tranquilidad ahora, quiero tratar de clasificar a playoffs con Orlando, de hacer un buen campeonato, llegar a casa y tomar la mejor decisión para mi familia".