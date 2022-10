Los futbolistas uruguayos que están sin club: de Gastón Ramírez a Pablo Ceppelini y una larga lista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A poco menos de tres meses para terminar el año, hay una lista larga de futbolistas uruguayos que no tienen equipo. Que son jugadores libres. Hay situaciones que tienen que ver con decisiones personales, otras porque las ofertas que les llegaron no fueron las que se esperaban y otro grupo que recibió escasas o ninguna propuesta. Claramente que el tema de la edad incide, porque son varios los jugadores sin equipo que están por arriba de los 35 años; más cuando hay futbolistas que no han tenido experiencias positivas en el último equipo que defendieron.

El que más rompe los ojos es Gastón Ramírez. El fraybentino de 31 años está libre desde julio, después de jugar un semestre en el Monza, equipo que ascendió a la Serie A de Italia y en el que jugó 161 minutos marcando un gol.



Ramírez, nacido futbolísticamente en Peñarol, tiene una interesante trayectoria en Europa, donde defendió a Bologna, Southampton, Hull City, Middlesbrough y Sampdoria hasta llegar a Monza. Además, jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la selección uruguaya y en 2018 fue su última aparición con la Celeste con la China Cup.



Fuentes allegadas al jugador le manifestaron a Ovación que no hay ninguna oferta concreta por el enganche, que “no hay nada por ahora”.

Pablo Ceppelini no fue tenido en cuenta por Cruz Azul.

Otro jugador que actualmente está en condición de libre es el volante ofensivo Pablo Ceppelini (31). En agosto terminó su vínculo con Cruz Azul de México, equipo que no lo tuvo en cuenta. Después de jugar en Peñarol, club donde hizo 16 goles, retornó del préstamo pero no fue considerado y hoy en día está en libertad de acción a la espera de volver a la actividad.



La situación de Mathías Cardacio (35) es distinta. Después de jugar en 2021 en la Segunda División con Defensor Sporting, entró en juicio con la institución, y hasta que no terminó no quiso volver a jugar, pues si lo hacía tenía que renunciar a lo que reclamaba. En ese primer semestre de 2022 fue cuando llegaron las propuestas que más le agradaban, pero las rechazó. Ya en el segundo semestre de este año las ofertas fueron menos, y desde lugares que no eran tan motivantes, aunque estuvo muy cerca de viajar a Chipre. Debido a una situación familiar, finalmente no lo hizo y es por esa razón que sigue libre, con el convencimiento que volverá a jugar en el 2023.

Mathías Cardacio en uno de sus últimos duelos con Defensor Sporting. Foto: Marcelo Bonjour.

Por otro lado, otros de los uruguayos que está libre es Emiliano Albin (33), quien jugó en Villa Española por última vez durante la temporada 2021. “Tenía la opción de seguir en el equipo, pero quería buscar otras opciones. Consideré que las ofertas que tenía no eran lo mejor para ese momento, así que decidí no jugar este año y terminar la facultad. La idea es volver a jugar el año que viene si hay alguna propuesta”, le contó a Ovación el lateral que piensa recibirse en Agronomía sobre fin de año si todo sale dentro de los esperado.

Desde el Cacha Arévalo Ríos a Camacho

La lista de jugadores uruguayos sin equipo es bastante amplia según la página especializada Transfermarkt.



Si nos detenemos en los +30, podemos encontrar jugadores de una reconocida trayectoria como Egidio Arévalo Ríos, que jugó hasta mayo en el Sacachispas de Guatemala y que hoy se encuentra sin equipo aunque buscando una nueva oportunidad. En caso contrario pretende ser entrenador.



También aparece Washington Camacho, quien estuvo una temporada en Montevideo Wanderers (2021) pero que apenas pudo jugar 45 minutos por una rebelde lesión que lo dejó sin actividad. El polifuncional, campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia de Argentina tiene actualmente 36 años.

Washington Camacho en la final del Intermedio ante Nacional, el único partido que jugó. Foto: Francisco Flores.

En la nómina también aparecen, entre otros, Martín Bueno (31 años, último club Fénix); el lateral izquierdo Walter López, de 36 años, que jugó los últimos años en Triestina y Salernitana de Italia; Maximiliano Pereiro (32, Albion); Rafael Acosta (32, Deportivo Maldonado); el lateral Martín Arguiñarena (31, Progreso); el Rayo Jonathan Ramírez (31, Rampla Juniors); Federico Laens (34, Progreso); Jhony Galli (32, Flaminia de Italia); y el volante ofensivo Gastón Machado (36, Santa Colona de Andorra).

EL EQUIPO DE LOS LIBRES Jugando a ser DT Un posible 11 de jugadores que actualmente están libres sería con Nahuel Suárez (22 años, último club Progreso) en el arco; Claudio Herrera (ex-River Plate), Santiago Etchebarne (Guaireña de Paraguay), Maxi Pereiro y Walter López; Enrique Etcheverry (ex-Central y Defensor entre otros) y Sebastián Píriz en el doble cinco; Pablo Ceppelini y Gastón Ramírez como volantes ofensivos; Maureen Franco y Carlos Núñez arriba. Con una salvedad para Discoteca: está libre del fútbol profesional pero está jugando en Santa Rosa, en el interior de Uruguay.

Pablo Ceppelini está sin club desde agosto El volante ofensivo tuvo un buen pasaje por Peñarol, pero tuvo que volver del préstamo a Cruz Azul en julio y no fue considerado por el equipo mexicano, del cual se desvinculó unas semanas después. El aurinegro no estaba en condiciones de invertir en la ficha del jugador y ahora su representante le busca equipo.

Juan Cruz Mascia quedó sin equipo en setiembre El centrodelantero de 28 años quedó libre hace pocos días, tras jugar en el Deportivo Xinabajul de Guatemala, donde apenas estuvo dos meses tras defender a Plaza Colonia. En Centroamérica disputó ocho partidos pero no pudo anotar, mientras que en el Pata Blanca marcó 11 goles en tres temporadas en el equipo.

Mathías Cardacio y un año sin jugar Después de la salida incómoda desde Defensor Sporting, decidió no aceptar ofertas que le llegaron hasta no terminar el juicio que él, y otros compañeros, le hicieron al club. Ya en este segundo semestre del 2022 las ofertas no fueron tantas y cuando iba a viajar a Chipre un problema lo obligó a quedarse. Quiere seguir jugando.

Emiliano Albin y un año para estudiar Pese a que lo querían, el defensa decidió no seguir en Villa Española en 2022, donde había jugado las últimas temporadas. El jugador que defendió a Peñarol y Boca Juniors, entre otros clubes, dedicó el año para terminar los estudios y mal no le ha ido: pretende recibirse de agrónomo a fin de año y retomar el fútbol el próximo año.

Maureen Franco está libre desde mitad de año El duraznense (38) quedó en libertad de acción en julio, cuando se desvinculó de Cerro (donde ya había estado del 2016 al 2018), equipo en el que hizo dos goles. Anteriormente marcó 27 en Fénix en las temporadas 2020 y 2021. Ovación intentó comunicarse con él para saber si su intención es seguir jugando, sin obtener respuesta.

Sebastián Píriz está libre desde julio

Después de jugar un semestre en Atenas de San Carlos, el volante central de 32 años se quedó sin equipo. Antes jugó en Defensor y tuvo un muy buen pasaje por River Plate, en dos temporadas en las que tuvo mucha continuidad. En 2013, 2014 y 2015 jugó en Peñarol. Tiene dos salidas al exterior: Al Shabab (Arabia) y Panionios (Grecia).