Nicolás Lodeiro: sus recuerdos de los mundiales, la importancia de Tabárez y a dónde llegará Uruguay

Nicolás Lodeiro disputó dos mundiales con la selección mayor de Uruguay y la Major League of Soccer (MLS) lo convocó para hablar de su experiencia en el marco del ciclo: "Hablando con - Edición Mundialista".

El jugador uruguayo que hoy milita en el Seattle Sounders de Estados Unidos, representó a la celeste en Juegos Olímpicos, dos Copas Mundiales de la FIFA (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y fue campeón de la Copa América en 2011.

Entre otras cosas, el futbolista habló de cómo fueron sus experiencias, qué sentía en cada convocatoria y cómo fue compartir equipo con Diego Lugano, Diego Forlán y Edinson Cavani.

— ¿Qué es lo que más rescatas de tus experiencias mundialistas?



—Los Mundiales es el sueño de todo jugador de fútbol, representar a tu país cuando crecés y empezás a jugar al fútbol. El primer objetivo es jugar un Mundial de fútbol, un sueño poder haberlo conseguido y representar a mi país. Creo que fue la cosa más linda que me pasó en la vida. Y es la experiencia más linda para cualquier jugador de fútbol y poder haber estado ahí. Creo que fue un sueño, en dónde están los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores; se paraliza el mundo ese mes solamente para mirar todos los partidos de fútbol. Creo que un acontecimiento que no tiene comparación con otro deporte.

—Cada vez que veías tu nombre en la lista de convocados, especialmente para esta clase de eventos, ¿Qué era lo primero que se te venía a la mente? -- ¿Sentías alguna motivación especial cada vez que representabas tu país?

​

—Lo primero que se me venía a la mente eran los primeros pasos que uno da y el sacrificio que hizo para llegar a ese lugar. Porque no es fácil todas las cosas que el futbolista hace. Mucha gente no conoce lo que el futbolista tiene que dejar de lado, a veces dejar a la familia, amigos, sacrificio. Entonces cuando ves tu nombre ahí es como qué alegría. Es como cada situación, así sea para un partido amistoso y que te llamen para representar a tu país es un orgullo. Entonces siempre iba a la selección como si fuera la primera vez, todas las veces intentaba disfrutarlo y con la responsabilidad que conlleva saber que vas a representar a, en mi caso, 3 millones de personas, que lo que somos en Uruguay es una alegría inmensa.

—¿Hay alguna experiencia vivida durante tu experiencia en mundiales que haya marcado tu carrera? ¿Qué impacto tuvo y cómo te hizo mejor persona y jugador?



—Sí, la primera que se me vino a la mente, bueno, es el partido contra Ghana en el 2010, cuando Abreu la pica, la mano de Suárez. Tuve la suerte de jugar ese partido, entrar en el entretiempo y tuve la suerte de jugar y la mala suerte de quebrarme ni bien entré. Y bueno, haber jugado casi 90 minutos quebrado solamente pensando que no podía salir porque hay un país atrás tuyo y ese momento es vida o muerte, digamos. Entonces, creo que esa experiencia fue linda y mala a la vez porque después no pude jugar semifinales, pero fue algo que me tocó vivir, una experiencia que no se me olvida más por el desenlace del partido. Es un partido que va a quedar en la historia no solo de Uruguay ni de Ghana, sino la historia del mundo, que la saca a uno con la mano en el último minuto, Ghana erra el penal en el tiempo extra y después El “Loco” Abreu que la pica. Creo que ese partido se acuerda el que es hincha de Sudáfrica, el brasileño, el argentino, el alemán; todo el mundo estuvo mirando ese partido y poder haber estado ahí, para mí es un orgullo. Y después otro momento fue el partido cuando jugamos contra Inglaterra en el 2014 y tuve que jugar en una posición que no era la mía. El entrenador confió en mí y por suerte salió todo bien. Ganamos, después le ganamos a Italia y pasamos de ronda, que son experiencias lindas, que a uno le va quedando”.

—Ambas selecciones de las que fuiste parte durante mundiales estaban repletas de estrellas de nivel mundial, incluyendo a (Diego) Lugano, (Diego) Forlán, y (Edinson) Cavani, entre otros, ¿Qué tanto te ayudó y motivó estar alrededor de aquellos jugadores? - ¿De qué manera mejoraron tu carrera?

—Mucho. La motivación desde el primer día que te llaman a la selección. Saber que en esa selección iba a estar Cavani, Forlán, Suárez, Lugano, Godín, que bueno, cuando empecé a jugar los tenés como ídolos, los tenés y que poder estar en el mismo vestuario adentro de la cancha, fue algo muy lindo, pero a su vez eso me llevó a tener más responsabilidades, dedicarme más tiempo para estar a la altura de eso, querer rendir a la par de eso, y por suerte son todos muy buenas personas que me ayudaron muchísimo. Siempre aconsejándome, ayudándome, alentándome en momentos que por ahí uno es joven e inexperiente y a veces las cosas no le salen, estando en momentos duros como fue la pérdida de mi padre. Ellos estuvieron todo el tiempo conmigo ayudándome, toda esa selección desde el “Maestro” [Oscar] Tabárez y bueno, los jugadores ni que hablar, son grandísima personas. La verdad que tuve la suerte ser un afortunado de entrar en un grupo donde había grandes estrellas de nivel mundial, pero a su vez eran unas excelentes personas. Y ahí crecí muchísimo, aprendí, yo iba al entrenamiento, iba a entrenar, pero a la vez iba a aprender de lo que hacían ellos, sacar experiencia para poder después en mi carrera poder copiarle esas cosas. Y la verdad que tuve la suerte de ser un privilegiado de compartir con ellos”.

—¿Cómo fue tu relación con Óscar Tabárez? ¿Cómo fue que los motivó partido a partido durante el Mundial, y ahora a meses del Mundial, que te ha parecido la influencia de Diego Alonso en la selección?

— Tabárez para mí es una persona muy importante en mi carrera. Uno siempre agradecido al “Maestro” porque siempre confió en uno y me tocó estar en la selección bajo las órdenes de él. Y la verdad que es un gran entrenador y una excelente persona, tuve la suerte de compartir ese tiempo con él y de aprender. La verdad que como dice, marcó el camino de Uruguay, hizo las cosas muy bien y ahora también contento con lo que está haciendo Diego Alonso. Creo que es un entrenador joven, se le nota al equipo que está enchufado, que tiene dinámica, presión, muchas cosas que se le ha aportado. No quiere decir que no las tenía antes, pero Diego Alonso vino con ideas nuevas y un técnico moderno, la verdad se lo ve muy bien y ojalá que Uruguay bajo las órdenes de Diego Alonso pueda hacer un gran mundial porque jugadores hay, tienen muy buenos jugadores, jóvenes, dinámicos y un buen cuerpo técnico. Creo que estamos todavía esperando que Uruguay haga un gran Mundial, que sin duda no tengo duda que lo va a hacer”.

—Para este Mundial, Uruguay tiene en su grupo a Portugal, Ghana y Corea del Sur. ¿Qué nos puedes decir sobre este grupo y de lo que se espera de Uruguay?

​

—No, de Uruguay uno siempre espera lo mejor. Si bien Uruguay siempre está acostumbrado a mundiales, sabe que se va a enfrentar a tres grandes selecciones. La verdad que en los Mundiales están las mejores selecciones y todas se preparan para ese momento. Entonces todos los partidos van a ser intensos y difíciles, se van a decidir por detalles, porque así es tanto con los tres partidos. Cualquier detalle, cualquier error de Uruguay le puede costar caro y Uruguay lo sabe porque enfrente tiene grandes selecciones, con grandes jugadores. Pero no tengo duda, va a ser un gran Mundial, va a estar preparado y bueno, sabe a lo que se va a enfrentar.