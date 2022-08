Tras dejar Peñarol, Jairo O'Neill tuvo su primer entrenamiento en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de estar casi un mes sin entrenar con Peñarol en Los Aromos debido a que el 31 de julio terminó su contrato, Jairo O'Neill, lateral izquierdo de 21 años, empezó a entrenar con Unión de Santa Fe.

El jugador y su representante manejaban varias ofertas del exterior, pero el 25 de agosto viajaron Argentina con el objetivo de cerrar el trato con el elenco dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa.

Este viernes por la noche el futbolista compartió en su historia de Instagram una foto de su primera práctica con el Tatengue, con el que aún no hay acuerdo firmado. Una vez que las partes lleguen a un acuerdo con el mirasol, O'Neill podrá jugar y estará acompañado por tres charrúas más: Santiago Mele, Jonatan Álvez y Diego Polenta.

Tanto O’Neill como su agente viajaron a Santa Fe y solucionaron la vinculación con los directivos de Unión, pero eso no es todo lo que se necesitaba para cerrar la negociación y ahí es donde entra a jugar Peñarol más allá de que el futbolista no tiene contrato vigente con la institución mirasol.



El vínculo que uniría al futbolista uruguayo con Unión de Santa Fe sería por cuatro años, pero el club argentino debe negociar una cifra con Peñarol por los derechos formativos de O’Neill ya que al estar en condición de libre la institución aurinegra no recibirá dinero alguno por el pase al equipo de la vecina orilla, pero si está obligada a percibir una suma por los derechos de formación.