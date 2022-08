El mensaje de Ignacio Ruglio y José Fuentes contra la violencia en vísperas al clásico Nacional-Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Nacional, José Fuentes, y su par de Peñarol, Ignacio Ruglio, compartieron un programa para desincentivar la violencia en la previa al clásico entre tricolores y aurinegros por la cuarta fecha del Torneo Clausura. A su vez, ambos líderes se refirieron a cómo manejan las denuncias de sus funcionarios y de qué manera contribuyen a la tolerancia.



¿Cómo afrontar el relacionamiento? Desde el "respeto", explicó el dirigente albo, sobre cómo se tratan entre los presidentes y eso esperan de los hinchas.



Fuentes y Ruglio se complementaron para dejar en claro una causa común y asistieron a Ciudad Viva. "Esa es la palabra que de alguna manera sintetiza todo: respeto por lo que piensa el otro y lo que siente el otro. Eso no quita que cada uno haga todo lo posible, dentro de lo legal y ético, para que su equipo gane. Pero tengo amigos y familiares de Peñarol. Es un partido de fútbol, obviamente queremos ganar, pero después seguimos siendo la misma persona que trabajamos todos los días y que vamos a la misma reuniones y hemos construido eso en este tiempo con Nacho. Ya lo construimos de una manera antes de que los dos hubiéramos sido presidente porque íbamos en el rol de opositores del oficialismo de cada club", explicó Fuentes al programa de TV Ciudad,

Ruglio complementó este mensaje de su buen relación y sostuvo: "Concuerdo, sobre todo por lo que dice ahora José, al final recorrimos camino bastante parecido después llegamos a las presidencias en forma casi simultánea. Desde un camino recorrido muy parecido y después vas teniendo las mismas vivencias y cuando el fútbol te encuentra en diferentes, reuniones o viajes o algo compartíamos. Encontramos que teníamos formas de querer a nuestros clubes parecida y de vivir el fútbol parecido. También hay otra cosa que a veces cuando la gente me dice 'es raro que tenga buena relación con el presidente de Nacional'. Siempre digo lo mismo, no tenemos amistad, difícilmente la vayamos a tener, tenemos pasiones muy enfrentadas, pero sí tenemos una gran relación de respeto porque lo veo vivir a yo Peñarol y el Nacional de la misma manera, de decir pelear porque el club sea sano porque los valores estén bien, porque haya gente honesta en en club".

A la pregunta de cómo frenar las acciones violentas entre los hinchas, Fuentes sostuvo: "Hay gente que piensa y siente completamente diferente que siente y, si hay algo que aprendí, es que el fútbol convierte una persona inteligente energúmeno en tres segundos. Entonces es muy difícil de controlar eso. Yo creo que ninguno de los dos podemos comprometer a decirte que eso no va a seguir pasando, el tema es cómo nosotros no lo encaramos y lo que transmitimos".



El presidente tricolor agregó que a veces algunos dirigentes hacen declaraciones algo subidas de todo porque en el fútbol "hay un componente político" y que esos mensajes van a determinadas personas, porque hay muchos a los que "no les conviene" que ambos presidentes se lleven bien.

"El ejemplo lo damos cada vez que estamos juntos y es real", complementó Nacho Ruglio, y agregó: "No es que atrás después no nos hablamos. Tenemos a esa buena relación".

Contribución social

"En un país que respira fútbol, somos una herramienta muy útil para el Estado", explicó Ruglio en relación a la llegada a todas los extractos sociales, y añadió: "A veces le decimos a los ministros, 'no importa cuánta publicidad hagan de un tema que quieran imponer en la sociedad, cuánto paguen en todos los medios que, si no lo ingresan a través del fútbol ese mensaje no llega a la misma manera'. Ahí encontramos lugares muy propicios para trabajar en la Comisión de Género".



Ruglio confesó que ahora también existe una Comisión de Asuntos Sociales que trabaja todos los días en el club con actividades de tipo social. "Empezamos visita en cárcel, en las que en las que yo voy como presidente y siempre llevamos una figura del club para hablar".

La iniciativa se dio porque los clubes enviaban a mucha gente a la lista negra, pero no hacían, dice Nacho, "ningún tratamiento con esa gente. Si vos haces tales tenes menos cantidad de pena. Si entendiste que eso se no puede hacer".



Por último, el presidente destacó que Peñarol creó una Comisión de Deportes inclusivo con un equipo de fútbol para ciegos, de básquetbol en silla de ruedas y de fútbol de jugadores con Síndrome de Down. "Empezamos a ver que que era una buena herramienta que quienes estaban en la lista negra de Peñarol empezaran a acompañar a estos chicos, cargar pelotas, llevarlos a los partidos. Y coordinar con AUF para que, si tienen dos años, vamos a decirle que si haces un año y pico de esa actividad te sacamos de la lista".

"El jugador de fútbol tiene algo tan potente que con una sonrisa puede alegrar a tantos niños en un día que y a veces no se dan cuenta. Nosotros se lo hacemos ver eso y los jugadores participan", acota José Fuentes de cómo motivan a los futbolistas a participar en escuelas donde van a leer libros.

El manejo de las denuncias

Consultados por los temas del momento que generaron revuelo en causas que relacionan a futbolistas y mujeres, Ruglio sostuvo: "Lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestra verdad hacia adentro y cómo trabajamos, porque en todos los temas de género siempre hay tanta resonancia social, que está bien que así sea porque a raíz de eso se ha ido ganando terreno en cosas que estaban muy mal antes manejada, pero nosotros no nos podemos dejar llevar por cualquier denuncia. Tenemos que esperar que las cosas se confirmen y eso no importa, cuánto ruido te hagan de afuera para que vos tomes decisiones".



"La Comisión de Género es mucho más, por lo menos la de Peñarol, que simplemente es un grupito de mujeres y hombres que están ahí, esperando a que haya un problema con algún jugador vinculado. La Comisión de Peñarol estudia por qué la organización tiene un 97% de hombre y un 3% de mujeres; estudia que el 3% de las mujeres en algún momento empiezan a igualar el salario de los hombres y estudia que el 3% de las mujeres que están se sienta cómoda en la organización", añadió Ruglio.



"En el otro la orden que hay es, se estudia si las pruebas son tan contundentes que igual a nivel legal, van a demorar seis meses en confirmarse, pero nosotros sabemos qué tenemos que hacer con el jugador, con el gerente general, con el técnico o con quien haya cometido algún problema contra las mujeres. Sé que la sociedad pide otra cosa, pero nosotros no podemos condenar a un jugador y no lo podemos sacar de un plantel, como muchas veces se nos pide, si realmente ni siquiera hay todavía un veredicto legal. El jugador perfectamente nos puede iniciar un juicio a nosotros".



Por su parte, Fuentes hizo alusión al caso de Diego García, pero afirmó que "tampoco vamos a cobrar al grito". "Nosotros lo que hacemos es, si vemos que hay pruebas demasiado evidentes tomamos cartas en el asunto, de no ser así, dejamos que la Justicia proceda. En algunos casos, hace poco nos pasó y fue una decisión que tomé yo personalmente ante un jugador que íbamos a contratar, teniendo en cuenta la división que se había generado dentro de la propia hinchada Nacional, decidimos cortar por lo sano".



Hace un año que García tiene la causa abierta, pero no ha sido condenado. "Hay una parte de injusticia en eso, porque el chico jura y perjura que es inocente, tampoco ha sido condenado, sin embargo, en este caso nosotros le cortamos una posibilidad de trabajo, pero lo hicimos en aras de mantener la unidad del club, pero por eso digo: no debemos cobrar al grito", agregó Fuentes.