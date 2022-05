Mauricio Larriera: "Hay una molestia lógica" del hincha de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol venció 1-0 a Wanderers en un partido en lo que lo mejor fue el resultado ya que nuevamente el aurinegro volvió a quedar en deuda en el funcionamiento, generó muy poco pero tuvo la buena noticia que volvió a dejar su arco en cero.

Mauricio Larriera, DT de Peñarol, afirmó que "son partidos complicados, en este momento evidentemente no estamos bien, los resultado lo dicen. Jugar contra este tipo de equipos, con un entorno más complejo de lo habitual, el resultado es un alivio, pero vengo con un año y cuatro meses, viví muchas cosas, hoy no es un momento en el que haya que recibir más alivio que durante 2021. Sí ganar, sí mantener el cero, sí mejorar el funcionamiento. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, tenemos que estar cerquita".

El conductor de los aurinegros agregó que "lo que pusieron los futbolistas estuvo muy bueno, por momentos el funcionamiento fue más perecido a lo de siempre y que durante el año pasado se repitió muchas veces. Con los muchachos lo que más contento me pone es el día a día, hacen todo lo posible por seguir los lineamientos que les damos. Si hay alguien que no pone excusas soy yo, me pone orgulloso lo que digo siempre. Estamos en una construcción, se nos ha complicado por las circunstancias, estamos buscando optimizar los recursos humanos, ser un equipo práctico, y quizás menos vistoso de lo que éramos antes".

El entrenador floridense también se refirió a la presencia de Walter Gargano y a todo lo que aporta dentro del campo de juego: "Es un fuera de serie, tiene una gran nobleza y compromiso con el club, conmigo y el cuerpo técnico. Siempre me cuesta sacarlo, lo sacaba por cualquier motivo, la mayoría de las veces para cuidarlo y nos pasaban cosas malas. Es un pilar de este equipo, es el capitán, el referente. Hoy estaba con la amarilla, era la quinta, era bastante complejo, parece fácil pero si le sacaban la roja no se borran las amarillas. Me costó sacarlo. Es el termómetro del equipo".

Por último, Larriera hizo referencia a las pintadas que hubo en Los Aromos y al grupo de hinchas que fueron a la puerta de la concentración de Peñarol. "Socialmente ya está naturalizado y normalizado eso, ya está, es así. Lo tomo con cierta naturalidad porque la primera charla que tuve con gente de la hinchada fue en el exterior y había cuatro o cinco que estaban armados. Lo que pasó ayer por lo menos lo vi a la distancia, cuetes, cánticos, como se hace habitualmente el banderazo, pero en este caso era porque hay una molestia lógica, que no es más molestia que la que tenemos nosotros porque no se dan los resultados, no hay funcionamiento que queremos, pero le bajo el perfil porque está tan naturalizado, no tengo mucho para decir. Ojalá en un futuro pueda conversar con la gente, no se dio. Si socialmente lo normalizamos, ¿Qué podemos hacer nosotros?