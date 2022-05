El futsal de luto: falleció Gustavo Sánchez, un apasionado que cumplió su último anhelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Sánchez falleció en las primeras horas de este domingo luego de darle batalla a una dura enfermedad que, aunque lo tuvo a maltraer, no le impidió alcanzar los últimos objetivos que se propuso y le permitió disfrutar de su pasión, el deporte, hasta sus últimos días.

Un entrenador que a veces hacía de psicólogo y un verdadero apasionado que siempre sacó el mayor provecho y potencial de sus jugadores y de sus equipos siendo un gran motivador.

Sánchez fue campeón con Nacional, Peñarol y dirigió a la selección uruguaya en el último Mundial del que participó la Celeste en el año 2008 en Brasil. Además, dirigió a Basáñez, Dolores, tuvo grandes campañas con Boston River, llevándolo a la final, y para esta temporada había asumido al frente de Los Abstemios de Mercedes.

Gustavo Sánchez al frente de la selección uruguaya de fútbol sala de AUF. Foto: Archivo El País

El entrenador luchaba desde hace años contra el cáncer y, tras una recaída, estuvo internado desde la pasada semana. Sánchez le imponía su impronta a sus equipos y ese carácter hizo que ni su enfermedad le impidiera conseguir sus anhelos y el último pedido que le hizo su padre.

En 2019 en una nota con Ovación a punto de salir Campeón Uruguayo con Peñarol y cortar una sequía de años en el conjunto aurinegro, Sánchez confesó: “Mi viejo antes de fallecer me había dicho: ‘te voy a estar mirando desde arriba, te quiero ver salir campeón con Peñarol’", y Gustavo cumplió.

Había estado internado, los médicos le habían recomendado que no volviera a dirigir y el entrenador retomó la actividad para salir campeón con el aurinegro y cumplir con su padre.

Los planteles de Peñarol y Dolores, que dirigía, en 2017 con una pancarta para Sánchez. Foto: Arenga.Uy

"Cuando me dijeron que no podía dirigir yo había pasado por tanta cosa, tanto sufrimiento, dos meses en coma, me desperté todo lleno de caños; fue muy duro todo. Y la verdad yo dije: ‘no, no voy a entregarme’".

En 2019 Peñarol salió Campeón Uruguayo, cortó la sequía, sumó su décima estrella y comenzó, en esa campaña de Gustavo Sánchez, un impresionante invicto del equipo aurinegro que se estira hasta el día de hoy con 52 partidos sin conocer la derrota.

su pasión Periodista en las máximas citas del deporte Gustavo Sánchez también se desempeñó como periodista en el diario El País y, siendo especialista en deportes menores, cubrió los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sydney 2000.

Sánchez llevó su pasión a todo lo que hizo, a sus equipos y dirigidos, y dejó una huella en el fútbol sala uruguayo que en 2019 le retribuyó, no solo siendo campeón, si no además festejando el título de Sub 20 junto a Valentín, uno de sus hijos.

Gustavo y Valentín Sánchez, campeones uruguayos Sub20 con Peñarol.

Este domingo familiares, amigos y todo el ambiente del fútbol sala despidieron a Gustavo en su velatorio que tuvo lugar en la avenida Rivera desde las 15 a las 19 horas.