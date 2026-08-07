Mauricio Amaro fue presentado en Atlanta United: los detalles de su contratación tras dejar Defensor Sporting

Mauricio Amaro ya es oficialmente nuevo jugador de Atlanta United. El equipo de la Major League Soccer (MLS) presentó este viernes al mediocampista uruguayo de 21 años, que deja Defensor Sporting luego de consolidarse como uno de los volantes jóvenes más destacados del fútbol local.

"Bienvenido a Atlanta, Mauricio", publicó el club estadounidense en sus redes sociales para anunciar la incorporación del futbolista formado en la cantera violeta. Según informó la institución, Amaro firmó contrato hasta la temporada 2028-29, con una opción para extender el vínculo por la campaña 2029-30.

Su llegada a Estados Unidos se produce luego de que Defensor Sporting acordara el traspaso del 100% de su ficha en una operación que ronda los tres millones de dólares. Según pudo saber Ovación, el club del Parque Rodó además conservará un importante porcentaje de una futura plusvalía.

El mediocampista, hermano de Kevin Amaro, actual jugador de Liverpool, había sido baja en el último partido de Defensor Sporting frente a Cerro debido a un cuadro de gastroenterocolitis y posteriormente viajó hacia Estados Unidos para completar los últimos pasos de su transferencia.

Amaro deja Defensor después de haber disputado 56 partidos y convertido un gol entre 2024 y 2026. Además, formó parte del equipo violeta que disputó la Copa Libertadores Sub 20 en 2024.

Our latest U-22 signing ✍️ pic.twitter.com/SzilP6ZUrO — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 7, 2026

Una nueva etapa en la MLS

Atlanta United compite en la Conferencia Este de la MLS y juega como local en el Mercedes-Benz Stadium, escenario con capacidad para más de 70.000 espectadores que además fue una de las sedes utilizadas durante el Mundial de 2026.

La salida de Amaro se suma a las de Santino Bruschi, Alexander Machado, Brian Lozano, Valentín Rodríguez y Marco Saravia en este período de movimientos de Defensor Sporting.

Por su parte, el equipo dirigido por Mauricio Larriera incorporó a Tomás Pozzo, José Neris, Edgar Elizalde, Martín Rabuñal y Alex Perdomo para afrontar la segunda parte de la temporada.