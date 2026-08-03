Defensor Sporting 0-0 Cerro por el Intermedio: uno busca trepar en la Anual, el otro pensando en la permanencia

Se cierra la última fecha del Torneo Intermedio y de esta forma se cierra la fase de grupos del segundo certamen del año al que solo le resta la final. Defensor Sporting y Cerro, por lo tanto, juegan por puntos importantes pero para otros objetivos: uno quiere sumarlos para la Anual y el otro para buscar la permanencia en Primera.

El violeta, ahora dirigido por Mauricio Larriera, apunta a su primer triunfo en el Intermedio y poder cortar una racha de ocho juegos sin ganar —en los que el nuevo entrenador participó en dos de ellos—, mientras que los dirigidos por Alejandro Cappuccio llegan con tres victorias en las últimas cinco jornadas.

Defensor Sporting 0-0 Cerro:

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Paul de los Santos, Axel Frugone; Nicolás Wunsch, Germán Barrios, Martín Rabuñal, Nicolás Medina; José Neris, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Alejo Macelli, Agustín Miranda; Cristian Barros, Brahian Alemán, Alejandro Severo. DT: Alejandro Cappuccio.