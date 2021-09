Martín Ligüera cambió nombres y táctica, Nacional ganó y volvió a meterse en la pelea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ganar. Esa era la única palabra que se escuchaba en el Parque Viera. No importaba el cómo, sino sumar de a tres. La derrota de Liverpool añadía motivación a un plantel que había sacudido su propio capitán en la semana. “Estamos peleando el campeonato, así que tenemos que cambiar la actitud”, había dicho Gonzalo Bergessio. Nacional cambió la actitud, cambió el esquema, cambió su postura y cambió el rumbo, porque le ganó 2-0 a Sud América y logró su primer triunfo en el Clausura.

No había margen de error y el técnico Martín Ligüera lo sabía. Por eso metió mano en el equipo. Dejó el 4-3-3 y pasó a un 4-4-2 con nombres nuevos. Renovó de un plumazo el sector derecho: Nicolás Marichal a la zaga y Armando Méndez al lateral. Solo mantuvo a Matías Zunino y además puso a Maxi Cantera como compañero de ofensiva de Gonzalo Bergessio. Brian Ocampo pasó al banco y no llamó la atención, porque sus últimas actuaciones no habían convencido.



El cambio táctico logró varias cosas que le habían faltado hasta ahora a Nacional: ser un equipo compacto, llegada por las bandas, juego asociado, presión alta y tenencia de pelota, todo con gran intensidad.

Matías Zunino y el festejo de su gol junto a Ocampo, clave en ambos tantos. Foto: Estefanía Leal

La presencia de Cantera, además, no solo le dio potencia al ataque, sino un catalizador para las ofensivas por las puntas, porque Méndez y Zunino por derecha y Cándido y Trezza por izquierda (aunque con menos efectividad) se apoyaron en Cantera para armar los circuitos.



Nacional fue muy superior en el primer tiempo y mereció haberse ido un par de goles arriba (Trezza tuvo dos claras chances y Zunino otra), pero no las concretó.

El entretiempo dio para pensar que el tricolor precisaba para superar a un Sud América muy férreo y concentrado en la marca a un engranche: Andrés D’Alessandro. Sentado desde la comodidad de la platea y sin jugarse nada era fácil decir que debía entrar él y cambiar la figura táctica a un 4-3-1-2. Ligüera, que sí era el que debía poner la cara, no lo entendió así. Pero ya con Cantera desgastado movió bien el equipo. Terminó poniendo al argentino y a Ocampo. Las otras dos variantes fueron en defensa por lesiones.

Andrés D'Alessandro jugó la última media hora, dio la asistencia del 1-0 y manejó bien la pelota. Foto: Estefanía Leal

En el peor momento de Nacional, cuando Sud América se animó a atacar poniendo en carrera a Mouche, llegó el gol. Pero el envión final salió desde el arco, porque una gran tapada de Rochet a los 70’ levantó al equipo y le dio razones para convencerse de que se podía ganar. Y aunque Ocampo no jugó bien, dos corridas suyas decidieron el pleito: una que siguió D’Alessandro para mandar el centro que Zunino convirtió en el 1-0 y otra que terminó en el penal que Bergessio transformó en el 2-0 tras romper su racha de dos disparos fallados desde el punto blanco.

La hinchada, que se rompió la garganta alentando toda la noche, al fin se pudo desahogar, gritar y abrazarse luego de tanto tiempo. Nacional ganó, igualó a Liverpool en la Anual y volvió a meterse en la pelea, además de mostrar una leve mejoría, aunque ayer eso fuera lo que menos importaba.