Marcelo Saracchi deja el Celtic de Escocia y será rival de Luis Suárez en la MLS: jugará en Houston Dynamo

Marcelo Saracchi tiene nuevo destino. Luego de varios días de negociaciones y cuando incluso parecía que la operación se había caído, el lateral izquierdo uruguayo continuará su carrera en el Houston Dynamo de la MLS, que llegó a un acuerdo con Boca Juniors para adquirir el 60% de su ficha por una cifra cercana a los US$ 1 millón. El futbolista viajará en las próximas horas para realizar la revisión médica y firmar un contrato por tres temporadas.

El pase marca el final de un intenso mercado para Saracchi, cuyo deseo era permanecer en el Celtic tras un muy buen préstamo durante la temporada 2025/26. El uruguayo fue una pieza importante en la campaña del conjunto escocés, aportando solidez por la banda izquierda y colaborando para la conquista del doblete local, con los títulos de la Scottish Premiership y la Copa de Escocia.

Su rendimiento convenció al cuerpo técnico del Celtic, que estudió la posibilidad de retenerlo. Incluso, el entrenador dejó abierta la puerta a un posible regreso días atrás. Sin embargo, las negociaciones nunca prosperaron y el propio Saracchi se despidió de los hinchas mediante un emotivo mensaje en redes sociales, donde confesó que tanto él como su representante hicieron todo lo posible para continuar en Glasgow.

Al regresar a Boca Juniors, el panorama cambió rápidamente. El ex Danubio quedó fuera de los planes deportivos y fue separado del plantel principal mientras buscaba una salida. Houston Dynamo apareció como el principal interesado, aunque la primera oferta fue rechazada por el club argentino y la transferencia parecía frustrarse. Finalmente, las partes retomaron las conversaciones y alcanzaron un entendimiento para concretar el traspaso.

De esta manera, Saracchi iniciará una nueva etapa en el fútbol de Estados Unidos, donde buscará continuidad y protagonismo tras una temporada en la que volvió a mostrar un alto nivel en Europa y revalorizó su carrera defendiendo la camiseta del Celtic.

Marcelo Saracchi con la selección de Uruguay frente a República Dominicana. Foto: AUF

Formado en Danubio, Saracchi dio el salto al fútbol europeo en 2017 cuando fue transferido, primero a River Plate de Argentina, y pocos meses después, al RB Leipzig de Alemania. Más tarde defendió las camisetas del Galatasaray de Turquía, Porto de Portugal y Levante de España, antes de regresar a Sudamérica para jugar en Boca Juniors.

Tras su reciente paso por el Celtic de Escocia, donde recuperó continuidad y volvió a destacarse en la élite europea, el lateral de 28 años afrontará un nuevo desafío en la MLS con la camiseta de Houston Dynamo.

