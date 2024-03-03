Manchester City 3-1 Manchester United: Phil Foden salvó a los Ciudadanos y a Haaland que erró un gol increíble
Con una transición muy rápida el United pegó primero tras un golazo de Rashford pero Phil Foden fue el héroe del City luego de que Haaland fallara un gol cantado. El noruego tuvo revancha al final.
Por AFP
Con sufrimiento y doblete de Phil Foden, el Manchester City se llevó el triunfo por 3-1 en el derbi ante el United, y suma tres puntos vitales para seguir a uno del Liverpool, líder de la Premier League tras 27 fechas disputadas.
Si el sábado, los 'Reds' tuvieron que echar mano de Darwin Núñez para sumar los tres puntos en Nottingham en el descuento (90+9), el City también tuvo que trabajar de lo lindo para imponerse a su máximo rival.
El duelo en el Etihad comenzó con el golazo de Marcus Rashford. Bruno Fernandes, en posición de '9' controló un saque largo del arquero, aguantó la subida de sus compañeros y cedió al internacional inglés, que desde fuera del área conectó un zapatazo que venció a Ederson.
¡¡¡ESPECTACULAR GOLAZO PARA ABRIR EL CLÁSICO!!! Rashford y un zapatazo al ángulo, para el 1-0 del United ante el City en la #PREMIERxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024
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El camerunés André Onana permitió con sus atajadas (dos a remates de Foden y otra ante Rodri) que el United llegara con ventaja al descanso frente a un City que le costó recuperarse del gol inicial del United y la más clara la falló increíblemente Erling Haaland.
#PREMIERxESPN Guardiola no lo puede creer, nosotros tampoco: ¡INCREÍBLE LO QUE FALLÓ HAALAND!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024
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Pero a los 10 minutos de la reanudación, Foden arrancó desde la derecha, se fue centrando y desde el borde del área sacó un zurdazo con rosca que superó al fin al arquero camerunés.
¡LOCURA DE GOLAZO DE FODEN PARA EL 1-1 EN EL CLÁSICO DE MÁNCHESTER!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024
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El hombre con mejor rendimiento del City en este tramo de la temporada -segundo máximo goleador del equipo en la Premier con 11 tantos-, dio el triunfo a lo 'Skyblues' a diez minutos para el final, con un remate cruzado desde el interior del área tras hacer la pared con el portugués Bernardo Silva.
FODEN, SIEMPRE FODEN: DOBLETE Y 2-1 ANTE UNITED EN MÁNCHESTER.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024
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Dos minutos antes, el argentino Alejandro Garnacho reclamó un penal tras ser derribado por Ederson, pero el VAR consideró que la acción del arquero brasileño del City no fue punible.
Ya en el descuento, el noruego Erling Haaland tuvo revancha, no faltó a su cita con el gol y estampó el 3-1 definitivo (90+1).
¡HAALAND Y EL 3-1 AGÓNICO DEL CITY!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024
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La presión del City permitió a Rodri robar la pelota al marroquí Sofyan Amrabat y el español se la cedió al nórdico, que superó a Onana para sumar su 18º gol esta temporada en la Premier League.
Tras estos resultados, el Liverpool suma 63 puntos, 62 tiene el City y 58 el Arsenal, que el lunes visita la cancha del colista Sheffield United.
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