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Luis Suárez viajó a Rosario para visitar a Lionel Messi

El jugador uruguayo y su familia fueron fotografiados llegando en un vuelo privado a la ciudad natal del astro argentino.

El País
El País
22/12/2022, 14:22
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Luis Suárez llega a Rosario a visitar a su amigo Messi
El futbolista uruguayo Luis Suárez saluda tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas" de Rosario (Argentina).
Foto: EFE

El uruguayo Luis Suárez y su familia llegaron este jueves a la ciudad argentina de Rosario para visitar a su amigo Leo Messi, que descansa en su casa de un barrio privado a las afueras de la localidad, después de consagrarse campeón del mundo con Argentina el 18 de diciembre.

Según pudo comprobar EFE, poco antes de las 13:00 horas, el avión que trasladaba al futbolista aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" en un vuelo privado procedente de Montevideo.

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Luis Suárez en su llegada a Rosario
Foto: EFE

El uruguayo y el argentino, que vienen de disputar el último Mundial de sus carreras deportivas, forjaron una gran amistad cuando coincidieron en el Barcelona entre 2014 y 2020.

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