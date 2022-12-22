Luis Suárez viajó a Rosario para visitar a Lionel Messi

El uruguayo Luis Suárez y su familia llegaron este jueves a la ciudad argentina de Rosario para visitar a su amigo Leo Messi, que descansa en su casa de un barrio privado a las afueras de la localidad, después de consagrarse campeón del mundo con Argentina el 18 de diciembre.

Según pudo comprobar EFE, poco antes de las 13:00 horas, el avión que trasladaba al futbolista aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" en un vuelo privado procedente de Montevideo.

Luis Suárez en su llegada a Rosario Foto: EFE

El uruguayo y el argentino, que vienen de disputar el último Mundial de sus carreras deportivas, forjaron una gran amistad cuando coincidieron en el Barcelona entre 2014 y 2020.