Luis Suárez todavía no marcó en torneos Conmebol y buscará romper la racha contra Goianiense

Tras el contundente triunfo ante Rentistas por el Torneo Clausura (3-0), Nacional cambió rápidamente el chip y ya puso la cabeza en el choque del martes ante Atlético Goianiense en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana (19.15 horas).

Aún no está definido si Luis Suárez arrancará de entrada en este compromiso, pero sí está claro que al menos tendrá minutos ingresando en el transcurso del juego como en sus dos primeros encuentros. Ante el Bicho Colorado ya se despachó con su primer tanto en su vuelta el club y ahora buscará gritar por primera vez en torneos Conmebol.

Es que todos los goles que Lucho hizo con la camiseta de Nacional fueron a nivel local. En su primer ciclo, entre 2005 y 2006, festejó ante Paysandú, Defensor Sporting (en dos ocasiones), Danubio, Tacuarembó, Rentistas, River Plate, Wanderers, Liverpool, Peñarol y Rocha (dos veces). Ahora en esta segunda etapa ya gritó ante el Bicho Colorado.

Luis Suárez. Foto: Juan Manuel Ramos.

El Pistolero llegó a 13 conquistas con el Bolso, pero a nivel internacional todavía no pudo festejar. Curiosamente Suárez debutó a nivel oficial en Copa Libertadores el 3 de mayo de 2005 en la derrota ante Junior por 3-2. Ingresó en lugar de Sebastián Vázquez faltando 14 minutos para terminar el partido en Barranquilla por la fase de grupos.



Al siguiente año disputó tres partidos, todos contra Inter de Porto Alegre. Los dos primeros fueron en fase de grupos. Suárez jugó 25’ en el empate sin goles en Montevideo y luego entró para los últimos 17’ en la derrota 2-1 en Brasil.



Inter y Nacional clasificaron a octavos de final y se cruzaron entre ellos. Ganó el equipo brasileño en la ida (2-1), pero Lucho no jugó. Sí estuvo en la vuelta en Brasil. Fue titular incluso (salió sustituido a los 73’), pero no pudo evitar la eliminación tricolor en un partido que terminó 0-0 y que estuvo cargado por la polémica. A Nacional esa noche le anularon mal dos goles: uno por una posición adelantada inexistente y otro por una supuesta falta al arquero que solo el árbitro vio. Cuando al golero se le escapó la pelota de las manos, fue un joven Suárez el que apareció para puntearla y asistir a Marco Vanzini que terminó marcando el gol. Inter, después de esto, encima se terminó quedando con la Copa Libertadores.

Luis Suárez celebra su primer gol en el retorno a Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos.

Lucho partió a Europa a mediados de ese año y se perdió de jugar la Copa Sudamericana donde Nacional avanzó hasta cuartos de final donde quedó eliminado con Athletico Paranaense. Recién la semana pasada, cuando debutó en su segundo ciclo ingresando a falta de 17’ por Franco Fagúndez, tuvo su primera presentación en este certamen.



Es decir que en total Suárez jugó cinco partidos por copas: cuatro por Libertadores y uno por Sudamericana, con un total de 146 minutos. El martes buscará gritar por primera vez a nivel internacional en una llave donde Nacional necesita al menos ganar por un gol para llevar la definición a los penales.



Mañana sobre las 13.40 horas el plantel partirá desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco con destino a Goiania en busca de la clasificación. Con Suárez como gran apuesta, aún no se sabe si desde el vamos o esperando su chance en el banco de suplentes, Nacional buscará dar vuelta la serie. Y Lucho buscará romper la racha para gritar por primera vez a nivel continental.