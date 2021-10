Luis Suárez: "Me hubiese quedado en el Barcelona y rebajado mi ficha si me lo planteaban"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vestido con la ropa de la selección uruguaya y en un cuarto del Complejo Celeste, Luis Suárez aprovechó la tarde para stremear a través de Twitch junto al periodista español Gerard Romero antes del último entrenamiento de cara al duelo ante Colombia por Eliminatorias.

El uruguayo y el español estuvieron alrededor de una hora conversando y allí tocaron varios temas, entre ellos, la reacción del Pistolero al convertir ante el Barcelona por LaLiga, el sábado pasado. Cientos de usuarios se divertían con ellos y le festejaban los chistes al salteño.

"El sábado vi a un Barça animicamente mal. Las imágenes hablan por sí solas. Me dolió, pero dentro de la cancha son mis rivales. Ese estado anímico ayuda siempre al rival", expresó el delantero acerca del partido.

El salteño no tuvo ningún problema respecto a expresarse del tema y continuó diciendo. "Te podría decir que me hubiese quedado en el Barça. Para ayudar hubiese rebajado mi ficha si me lo hubiesen planteado".

"Lo que discuto de Koeman es que no tuvo personalidad para decir que me quería a la directiva, porqué después me dijo que contaba conmigo. Bartomeu me llamó para decirme que no entraba en los planes del entrenador".



"Siempre estaré agradecido al Barça por confiar en mí en las circunstancias de 2014. Lo único que me quejé fue de cómo se me comunicó que no contaban conmigo", sostuvo Suárez para dar por finalizado el tema, aunque ambos volvieron a tratarlo de vez en cuando durante la transmisión para hacer chistes.

Entre ellos, uno que hizo el propio salteño fue: "Yo le agradezco así a la gente", mientras hacía el gesto del teléfono que hizo ante el azulgrana.

Mensaje de aliento a los hinchas del Barcelona

"Me gustaría que los culés tuviesen paciencia con el cambio que se está viviendo. Con el tiempo va a poder traer nuevos jugadores, sigue siendo uno de los equipos más grandes", sostuvo el Pistolero tras el pedido de aliento de Romero.

¿Volverá a jugar con Messi?

"¿Vas a volver a jugar con Leo?", le preguntó el español. "Nunca se sabe. Si dentro de un año, dos o tres me quiero ir a un equipo y Leo aparece ahí... podría ser...", respondió riéndose Suárez.

¿Cómo vivió el pase su familia?



- "Mi hijo pese a ser hincha del Barça estaba contento por la victoria del sábado, sabe que papá trabaja en el Atleti y que me entrego al máximo a ello".

- "Llamé a Leo para comentarle lo que me había pasado. Fue muy difícil, veníamos de un año complicado, él también quería irse y entonces pasó lo mío. Las dos familias lo pasaron muy mal."