Luis Suárez todavía no definió su futuro y Nacional espera: ¿en qué está la oferta que recibió de la MLS?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sobre las 15.00 horas de este martes, Luis Suárez aún no le manifestó a Nacional qué hará respecto a su futuro. El delantero quedó en contestarle en estas horas al presidente José Fuentes si acepta o no el ofrecimiento de los tricolores para retornar al club tras 16 años en el exterior.

El delantero de 35 años analiza por estas horas una importante oferta de Estados Unidos, confirmó Ovación con fuentes cercanas al jugador. Ovación consultó por el club en cuestión, pero las fuentes prefirieron mantener la reserva del caso.

El tema en estos momentos radica en cuándo se tendría que sumar el jugador: si ahora mismo o en enero después del Mundial, informó Espn y confirmó Ovación. En el segundo caso, estaría en condiciones de aceptar la oferta de los tricolores.

Nacional le ofrece a Suárez un contrato de tres meses para jugar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay en el semestre previo al Mundial de Qatar 2022, su gran objetivo.

El Pistolero se encuentra libre desde principios de este mes tras haber finalizado su vínculo con el Atlético de Madrid. La La operación retorno por parte de Nacional se comenzó a gestar el pasado 7 de julio luego de que Suárez descartó la posibilidad de ir a River argentino y manifestó a Ovación su molestia con los dirigentes de Nacional que no lo habían contactado para abrirle las puertas de la institución.



"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", dijo.

A partir de ahí, Fuentes se hizo públicamente cargo de la omisión y se comunicó con él para aclararle que Nacional estaba dispuesto a recibirlo y darle todo para que llegue de la mejor manera a Qatar. Luego vino la campaña de los hinchas pidiendo su vuelta, inédita para nuestro país en épocas de redes sociales, y por último el viaje del pasado miércoles de Fuentes a España ofreciéndole cara a cara la chance de volver.