Los 20 días cruciales de Montevideo City Torque: de buscar su primer título en Primera a soñar en Sudamericana

Apenas dos derrotas en los últimos 10 partidos son la prueba de que Montevideo City Torque va por buen camino. Pero si eso no es suficiente, debería alcanzar con el hecho de que depende de sí mismo para ser el campeón del Torneo Intermedio y que además es el único uruguayo que está en competencia Conmebol ya que disputa la Copa Sudamericana.

La particularidad del momento es que el plantel del Ciudadano vivirá todo esto en apenas 20 días y eso podría marcar la temporada de los dirigidos por Marcelo Méndez.

Antes que nada asumirán mañana el reto de medirse con Wanderers en un partido que encuentra a ambos equipos líderes de la Serie B, pero donde el empate favorece al Bohemio por tener mejor saldo de goles por lo que los celestes están obligados a ganar, pero de hacerlo nada los sacará de la final del segundo certamen corto del año que, a su vez, podría ser histórico porque en caso de obtenerlo -enfrentando a Peñarol o Cerro Largo en la final- se convertiría en el primer título en Primera División para la institución.

En el plano internacional, el momento también es auspicioso teniendo en cuenta que fue líder en su grupo -dejando segundo a Gremio- ganando cuatro partidos de los seis que disputó y se clasificó directamente a octavos de final donde esperaba rival y se definió en las últimas horas luego de que Tigre eliminara a Nacional.

Entre el 11 y el 13 de agosto se disputará el encuentro de ida que será en el Estadio José Dellagiovanna en Buenos Aires, mientras que la vuelta se disputará solo una semana más tarde -entre el 18 y el 20- en Montevideo por lo que MC Torque podrá definir la serie de local.

Lo que está claro es que para ambos objetivos, el plantel de Marcelo Méndez depende de sí mismo y ya demostró que tiene con qué hacer daño tanto en lo local como en lo internacional.

Serán 20 días de alto voltaje en los que además disputará las dos primeras fechas del Torneo Clausura donde intentará sumar puntos para la Tabla Anual en la que está a cinco unidades de los líderes.