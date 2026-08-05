Regresa a Uruguay el último de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil a casi dos años del episodio

Los 21 regresaron al país. Ya no hay más hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro tras los sucesos del aquel 23 de octubre 2024, episodio que se dio en la antesala a la semifinal de la Copa Libertadores ante Botafogo, disputada en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

"Mañana a las 17 horas llega a Uruguay el último de los hinchas de nuestro querido club que fueron apresados en Río de Janeiro", había expresado Jorge Barrera, el abogado que llevaba los casos junto a sus colegas Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gomes, este martes a través de su red social X (antes Twitter).

Y añadió: "Final de una etapa de trabajo y compromiso para que todos estén en su país y con la familia. Enorme gratitud a Rodrigo Rey y a Eduardo Benfica por haber conformado un equipo de trabajo a la altura del desafío. Tarea cumplida".

Este miércoles, quien ya tiene una decisión tomada respecto a postularse a la presidente de Peñarol o no, aunque dijo que la mantendrá reservada, confirmó que el único uruguayo, que hasta ayer no había conseguido regresar al país pese a conseguir su libertad en febrero, logró la autorización del minuano para salir de Brasil.

Los delitos que se les imputaron en aquel momento a los detenidos iban desde riñas e incendio hasta desacato y asociación criminosa. Conforme fueron pasando las semanas, el equipo legal de Barrera fue presentando acciones y recursos, y terminaron saliendo de la peligrosa cárcel de Bangú una mayoría de detenidos.

En febrero de este año, el abogado anunció que una "resolución favorable de un recurso ejecución penal permitió la libertad de Ezequiel en Brasil", el único uruguayo que permanecía preso hasta ese momento, y que había que "trabajar para asegurar su retorno al país".

Sin embargo, la liberación se dio días atrás y este miércoles a las 17 horas llega a Uruguay. "Hace unos días estaba en prisión y cuando salió se obtuvo un fallo para que pudiera salir del país", confirmó Barrera este miércoles en #Minuto1 (Carve Deportiva).

Hoy, 5 de agosto, a casi dos años del episodio, todos fueron liberados y están en sus casas con sus familias.