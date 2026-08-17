Leonel Rocco es el elegido por Danubio para suceder a Gustavo Matosas en la dirección técnica

Leonel Rocco sucederá a Gustavo Matosas luego de que el DT diera un paso al costado horas después del empate sin goles con Boston River en la noche del viernes en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. En ese instante Danubio tuvo una doble baja, ya que se quedó sin entrenador y sin director deportivo.

Matosas había tomado el lugar tras el cese de Leonardo Ramos una fecha atrás y optó por dejar sus cargos el pasado sábado. En las últimas horas el club manejó varias opciones, entre ellos se habló de la vuelta de Diego Monarriz, aunque este es una opción clara para suceder a Jorge Bava en Nacional.

Finalmente será Rocco, de 59 años, cuyo último equipo fue en esta misma Liga AUF Uruguaya, dirigiendo a Progreso, en su segundo pasaje por el club. Llegó al Gaucho en agosto de 2025: dirigió 22 partidos, cosechó seis victorias, seis empates y 10 derrotas, hasta que en abril de este año rescindió.

Leonel Rocco, DT de Progreso, en el partido frente a Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

El exarquero profesional ya había dirigido al Gaucho durante 56 partidos entre 2018 y 2020, un ciclo sumamente exitoso que cerró con 22 triunfos, 17 empates y 17 derrotas. Inició su carrera como DT en Plaza Colonia, luego pasó por Progreso, San Luis (México), Defensor Sporting y Fénix, club que dirigió durante 33 partidos entre 2023 y marzo 2024.

El entrenador llega con la difícil misión de evitar el descenso de la Franja y estará acompañado por Omar Pouso. Lo último para el exmediocampista fue como entrenador asistente en Cerro durante 2025.