Leo Ramos tras dejar Peñarol: el día a día con Bengoechea, la relación con Ruglio y por qué no comparte su salida

Leonardo Ramos fue cesado como técnico de Peñarol y tras esa decisión que el Consejo Directivo tomó el lunes 7 de noviembre, el entrenador rompió el silencio y habló de varios temas ya que según contó esa determinación del club lo sorprendió.

"Sinceramente no esperaba la salida, cuando firmamos lo hicimos por un año y medio con el compromiso de terminar esta temporada y seguir hasta el final, más cuando el presidente había dicho que no le gusta sacar entrenadores", dijo Ramos en entrevista con “100% Deporte” (Sport 890).

Por otra parte, Leo contó que “lo que más me sorprendió y me hizo daño fue que el presidente siempre ha respaldado entrenadores y también que ya hacía un mes que estábamos armando el plantel para el 2023. Solo Ruglio sabe si cortó por hilo más fino".

El entrenador también habló de la relación con el director deportivo Pablo Javier Bengoechea y dijo que “siempre fue buena, estuvimos siempre a la orden uno para el otro y si yo necesitaba que el presidente se enterara de algo se lo decía a él y si el presidente tenía que decirme algo me lo comentaba. Siempre charlábamos por la mañana y antes de los partidos, en el día a día, de todo lo que necesitábamos reforzar pero las decisiones a nivel equipo siempre las tomé yo y en eso el que me conoce sabe que hay cosas con las que no cedo. El que arma el equipo soy yo y el que decide quien juega soy yo y si me hubiesen dicho otra cosa seguramente no hubiese aceptado, pero después con Pablo y el Gaby (Cedrés) tuvimos una relación muy buena y cada uno se manejó en su ámbito”.

Ramos también remarcó que trabajó para mejorar el equipo y contó que “el plantel venía golpeado hace tiempo. El año para Peñarol fue una montaña rusa. Se ganaban dos partidos, parecía que se encaminaba todo y a la primera falla o mal resultado ya se nos caíamos de nuevo. Probamos todo lo que teníamos".

Leonardo Ramos en el partido de Peñarol frente a La Luz. Foto: Juan Manuel Ramos.

Respecto a la situación de Walter Gargano, el entrenador expresó que “nunca hubo un mensaje de la comisión directiva y si me lo hacían saber así no lo iba a tener en cuenta eso. Salieron otros y no jugaron más tampoco porque tuvimos la decisión de poner a otros jugadores. Para mí el Mota sigue siendo un gran jugador y tengo una gran relación con él, pero personalmente no lo veía bien y capaz yo estaba equivocado pero son decisiones que tomo en ese momento y me parecieron las correctas. Repito, era una decisión muy pensada corriendo el riesgo de poner a alguien con menos experiencia pero necesitaba otra cosa en el medio campo”.

“Lo hablé con él (con Gargano por el tema del cambio de camiseta con Luis Suárez en el clásico) porque me hizo una pregunta y le respondí que me extrañaba que me preguntara eso porque ya me conocía y era un tema exclusivamente futbolístico y eso no tenía nada que ver en mi decisión”, agregó.



Por ùltimo, Leonardo Ramos habló de lo que se venía a futuro y remarcó que "hacía más de un mes que ya veníamos trabajando para armar el plantel del año que viene. Presentamos una lista de seis y hasta siete jugadores por puesto y también teníamos pronta la lista de futbolistas que no íbamos a tener en cuenta pero esa me la guardé porque no era ético presentársela a la comisión de fútbol mientras estábamos jugando".

La eliminación con La Luz

"Fue algo increíble y todavía hasta el día de hoy no lo puedo creer, pero también se echó más leña al fuego y fue al pedo con algunas declaraciones que son mentira porque nunca entrenamos penales y te lo puede decir eso cada uno de los jugadores de Peñarol. En ningún momento entrenamos penales. Mi discurso fue antes de cada partido que teníamos que hacer historia ganando este torneo que se jugaba por primera vez porque no hay nada más lindo que entrar al club y ver tu foto como primer campeón como nos pasó cuando ganamos la primera Supercopa Uruguaya", contó Leonardo Ramos.

Por otra parte, el técnico habló de la polémica que generaron algunas frase de él y explicó que "yo dije que La Luz era un equipo bravo y bicho, pero nunca fue de mala intención, en ningún momento hablé mal del equipo. Es más, me pone contento todo lo que logró. Por eso sumar esas cosas no aportan nada porque no les falté nunca el respeto. Solo dije que era un equipo bicho y duro, no dije que eran malas personas o malos jugadores, solamente dije una palabra y se tomó como una agresión y estoy muy lejos de querer generar eso".