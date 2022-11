¿Qué dijo Ruglio sobre la posibilidad de que Diego Aguirre sea nuevo DT de Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que Ovación informara este martes que la estructura deportiva de Peñarol, conformada por Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, había llamado a Diego Aguirre para acercarlo nuevamente al club, el presidente Ignacio Ruglio se refirió al respecto.

Como suele hacer el mandatario aurinegro, dejó un mensaje en su estado de WhatsApp para los hinchas. "Hace unos días llamé a Diego para preguntarle si podíamos evaluar su nombre como técnico del 2023. Encontré a un Diego muy abierto, feliz de que se lo tuviese en cuenta y muy interesado en todos los aspectos institucionales. Plantel, funcionamiento del club, infraestructura actual y planes a futuro", señaló.

Diego Aguirre. Foto: AFP.

"Lo encontré priorizando a Peñarol y desmintiendo cualquier problema con nadie que integre el club. Dicho por él varias veces, Peñarol está por encima de todos nosotros. Fue claro que está esperando un ofrecimiento de un mercado que hace mucho espera", agregó.



Ruglio señaló que "pasadas unas horas" de esa charla, Aguirre habló con Bengoechea. "Ambos estaban muy contentos de haberse puesto a hablar de fútbol juntos y del futuro de Peñarol. Me dio un gran orgullo saber que ambos conversaran así y pusieran siempre primero a Peñarol sin dar lugar a esas guerras mediáticas que a veces los propios hinchas nos encargamos de alimentar. Ambos estaban felices. Horas después Cedrés también habló con Diego", indicó.

"En resumen y para evitar malos entendidos y cuidar a nuestros ídolos, Diego fue muy claros sobre su futuro y que hoy tenía ya encaminada una negociación en otro mercado. De todas formas dejó claro que sería un orgullo volver al club pronto", finalizó.

Lo último de la Fiera como DT fue hasta agosto de este año cuando fue cesado de Cruz Azul. Vale recordar que la Fiera había sido impulsado como DT por Juan Pedro Damiani en las últimas elecciones (diciembre 2020) cuando finalmente se terminó imponiendo Ignacio Ruglio.



Marcelo Méndez. Foto: archivo El País.

¿Qué otros candidatos están sobre la mesa? Uno de los que tiene más adeptos es Marcelo Méndez, flamante campeón de la Copa AUF Uruguay con Defensor Sporting. El DT tiene una cláusula de salida y en caso de que le interese irse a Peñarol, lo podrá negociar.

Otros nombres en carpeta: Ignacio Ithurralde, quien encabezó la gran campaña de Boston River (club que se clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores) pero que ya se despidió de la institución y está en condición de libre al igual que Jorge Fossati, otro de los que interesa en la interna pero según pudo saber Ovación, no ha existido comunicación oficial.

También aparece el nombre de Fabián Coito. El entrenador quedó libre luego de su paso por Alajuelense y la forma de trabajar del ex director técnico de la selección Sub 20 de Uruguay es del agrado de algunos consejeros más allá de que aún no hubo contactos formales.



De los extranjeros: Marcelo Bielsa desestimó esa oportunidad de dirigir a Peñarol. El nombre de Ricardo Gareca, que terminó su vínculo con la selección de Perú, está sobre la mesa pero aún no existieron contactos.