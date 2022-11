Bombazo: Bengoechea y Cedrés llamaron a Diego Aguirre para acercarlo a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol continúa buscando entrenador para la próxima temporada tras el cese de Leonardo Ramos y este martes se produjo el primer contacto con un histórico de la casa: Diego Aguirre.

La Fiera, que está en Uruguay, fue contactado directamente por la estructura deportiva conformada por Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, confirmó Ovación con fuentes del club.

Aguirre, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, se mostró agradecido de que se hayan puesto en contacto con él y que además haya sido la propia estructura deportiva la que haya dado el puntapié inicial para acercarlo nuevamente a la institución.

Aguirre, campeón de América como jugador en 1987, dirigió a Peñarol en tres ciclos: de 2003 a 2004, en 2010 y en 2011. Como DT fue campeón uruguayo en 2003, en 2010 y llegó a la final de la Copa Libertadores en 2011.



Lo último de la Fiera como DT fue hasta agosto de este año cuando fue cesado de Cruz Azul. Vale recordar que la Fiera había sido impulsado como DT por Juan Pedro Damiani en las últimas elecciones (diciembre 2020) cuando finalmente se terminó imponiendo Ignacio Ruglio.

Gabriel Cedrés y Pablo Bengoechea. Foto: archivo El País.

Aguirre dirigió a Plaza Colonia (2002), Peñarol (2003 a 2004, 2010 y 2011), Aucas (2006), Wanderers (2007), Alianza Lima (2007), Al-Rayyan (2011 a 2013 y 2019 a 2020), Al-Gharafa (2014), Atlético Mineiro (2016), San Lorenzo (2016 a 2017), São Paulo (2018), Inter de Porto Alegre (2015 y 2021) y Cruz Azul (2022).



Entre 2007 y 2009 estuvo al frente de la selección uruguaya sub 20. Obtuvo el tercer puesto en el Sudamericano de la categoría y luego llegó hasta octavos de final en el Mundial. También fue candidato a la mayor el año pasado cuando finalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se terminó inclinando por Diego Alonso.

En su palmarés, acumula ocho títulos como DT: dos Uruguayos con Peñarol, un Campeonato Gaúcho con Inter, cuatro vueltas olímpicas en el fútbol catarí con el Al-Rayyan y una Supercopa de la Liga MX con Cruz Azul.



¿Qué otros candidatos están sobre la mesa? Uno de los que tiene más adeptos es Marcelo Méndez, flamante campeón de la Copa AUF Uruguay con Defensor Sporting. El DT tiene una cláusula de salida y en caso de que le interese irse a Peñarol, lo podrá negociar



Marcelo Méndez. Foto: archivo El País.

Más candidatos: Ignacio Ithurralde, quien encabezó la gran campaña de Boston River (club que se clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores) pero que ya se despidió de la institución y está en condición de libre al igual que Jorge Fossati, otro de los que interesa en la interna pero según pudo saber Ovación, no ha existido comunicación oficial.



Por otra parte, el nombre de Fabián Coito también interesa y el entrenador quedó libre luego de su paso por Alajuelense y la forma de trabajar del ex director técnico de la selección Sub 20 de Uruguay es del agrado de algunos consejeros más allá de que aún no hubo contactos formales.

De los extranjeros: Marcelo Bielsa desestimó esa oportunidad de dirigir a Peñarol. El nombre de Ricardo Gareca, que terminó su vínculo con la selección de Perú, está sobre la mesa pero aún no existieron contactos.