Maxi Arias reconoció que entró la gallina inflable en el clásico de 2008 junto a otros jugadores de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Maximiliano Arias, exjugador de Peñarol y hoy representante de futbolistas, reconoció en una entrevista que él y otros integrantes del plantel mirasol fueron los que ingresaron la gallina inflable en el clásico ante Nacional correspondiente al Torneo Clausura 2008.

La pregunta surgió luego de que el propio Arias manifestó que "el clásico que mejor" había jugado era "el de la gallina inflable". El periodista del programa "Al ángulo" (Esdrújula TV) le consultó si se había dado cuenta desde la cancha del ingreso del inflable que se burlaba de Nacional. Allí, Godzilla reconoció: "Fuimos varios jugadores los que entramos las cosas".

"Era otro fútbol. Parte de la hinchada nos llevó las cosas a Los Aromos. Yo era muy amigo de casi toda la hinchada, en ese momento la 'barra brava' digamos. Fueron a Los Aromos porque ellos no podían entrar las cosas y las entré en un bolso. Entré fuegos artificiales, la gallina...", contó.

Arias manifestó que "la estaba esperando" durante el partido y que pasaba mirando hacia la Ámsterdam porque ahí estaban sus amigos. "Cuando no jugaba, iba a la tribuna", agregó.



Godzilla dijo que "hace pila" que ya no va a la barra y que por su condición de empresario hoy mira los partidos en el palco. De todos modos aclaró que "la hinchada de Peñarol siempre fue pueblo, popular y gente de bajos recursos". Además señaló que ahí "entra cualquiera, es mentira que no".

Aquel clásico por el Clausura 2008 fue triunfo para Peñarol por 4-2 y significó la primera aparición del inflable. Arias, formado en el club, estuvo en el primer equipo desde 2005 a 2009.