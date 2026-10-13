Leo Messi ante Uruguay: sus números favorables, la caída que le causó dolor y el invicto que le sacó la Celeste

Lionel Andrés Messi Cuccittini le puso punto final a su recorrido en la selección argentina, con la que consiguió una Copa del Mundo (Qatar 2022), dos subcampeonatos mundiales (Brasil 2014 y Canadá, México y Estados Unidos 2026) y dos Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Copa Finalissima (2022). En ese largo camino, Uruguay se cruzó varias veces.

Aunque fueron más las perdidas que las ganadas para la Celeste, el único cruce de eliminación directa que protagonizaron quedó en este margen del Plata. Acá Ovación presenta un informe de todos los partidos en los que el histórico jugador rosarino enfrentó a Uruguay.

La vez que vino Lionel Messi a Colonia a jugar un amistoso contra Uruguay

Hiriart

Es el año 2004 y entre el presidente de la AFA, Julio Grondona, y los entrenadores de las selecciones juveniles, Hugo Tocalli y Néstor Pekerman, se ideó un plan para blindar a un joven llamado Lionel Messi, que jugaba en el Barcelona C y B y que resultaba seleccionable para España, donde llevaba más de cuatro años viviendo.

Entonces se organizaron dos amistosos de urgencia para que Messi, de 17 años recién cumplidos, se asegurara jugar para Argentina. Debutó ante Paraguay y luego cruzó hacia Colonia para jugar frente a Uruguay.

El 4 de julio y en el Estadio Alberto Supicci, el local fue aplastado por su rival, que le ganó 4-1. Messi jugó todo el segundo tiempo e hizo dos goles.

Casualmente el arquero al que le anotó también continúa en actividad: Lucero Álvarez ataja en Oriental de La Paz, uno de los animadores de la Segunda División uruguaya.

La consolidación

Al año siguiente el futuro astro ya se consolidaría en el mapa del fútbol mundial. También a nivel sub-20, argentinos y uruguayos se midieron en la fase final del Sudamericano de Colombia, en el que empataron 0-0. En esa jornada se presentó el arquero al que más enfrentaría Messi en estos duelos: Fernando Muslera.

Esa generación albiceleste terminaría levantando la Copa del Mundo de la categoría y, para la última fecha de las Eliminatorias de cara a Alemania 2006, Messi ya llevaba tres partidos en la mayor. Formó parte de la nómina que vendría a Uruguay, que necesitaba un triunfo para asegurarse el repechaje.

La Celeste logró su meta: ganó 1-0 con gol de Álvaro Recoba, que por ese entonces usaba la 9 cuando representaba a su país. Messi entró a 10 minutos del final por Luis González. De todos los que jugaron ese día, Messi es el único que sigue activo.

El gran golpe

La eliminación de la selección argentina de Lionel Messi a manos de Uruguay por la Copa América 2011. Foto: AP fotos.

Ya erigido como la principal manija futbolística de su selección, Messi y los suyos vencieron a Uruguay en los dos partidos eliminatorios para Sudáfrica 2010: 2-1 en el Monumental, con gol de la “Pulga”, en un encuentro muy violento al punto tal que el diario argentino Olé tituló al otro día “Yoruguas Ninjas”, y 1 a 0 en el Centenario, la noche de las recordadas frases de Diego Maradona contra sus detractores.

El viento cambió post Mundial y se confirmó en la Copa América que organizó la propia Argentina. En los cuartos de final, justo un 16 de julio, Uruguay eliminó al local en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe, por penales.

Tal vez por primera vez en su carrera como internacional, Messi fue víctima de casi todos los dardos envenenados que se resumieron en tres palabras que quedaron en la memoria de todo el pueblo oriental y que hoy son meme: decepción, falencias y frustración.

Superioridad

Con una goleada por 3-0 en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, y con dos goles de Messi, Argentina aplastó a Uruguay en el partido de ida para clasificar a la Copa del Mundo en Brasil 2014.

La revancha, que ganó la Celeste por 3-2, fue sin el delantero del Barcelona aunque Alejandro Sabella, entrenador albiceleste, hizo debutar a un joven delantero que era seleccionable por Italia, desde donde estaban haciendo sondeos por la situación del jugador.

Con la movida del director técnico, Argentina lo blindó. El prometedor atacante, que al final no tuvo una carrera a la altura de las expectativas, era Mauro Icardi.

Ya con Messi en cancha nuevamente, Uruguay cayó 1-0 en la fase de grupos de la Copa América de Chile (la noche en la que Javier Mascherano le preguntó a Maxi Pereira quién era) y el marcador se repitió en las Eliminatorias para Rusia, otra vez en Mendoza, en el primer enfrentamiento con Luis Suárez siendo compañeros del FC Barcelona de España.

La revancha de ese juego fue un 0-0 aburridísimo en Montevideo, recordado por la foto que se sacaron antes del partido Suárez y Messi, que promocionaba al venidero Mundial 2030.

En 2019 se produjo el único amistoso entre ambas selecciones con el 10 argentino en cancha: fue en Israel y, con gol suyo, Argentina empató 2 a 2. El arquero uruguayo fue Martín Campaña, hoy en Liverpool.

En la Copa América que consagraría campeón por primera vez a Leo, la celeste cayó 1-0 frente a su clásico rival en la fase de grupos. Y también perdió en los dos partidos correspondientes a las Eliminatorias para la Copa del Mundo en Qatar 2022: 3-0 en Buenos Aires (gol de Messi) y 1-0 en el Campeón del Siglo, en el penúltimo partido de Óscar Washington Tabárez como director técnico charrúa.

El último baile

Lionel Messi en el partido entre Argentina y Uruguay en la Bombonera. Foto: Nicolás Pereyra.

Tal como sucedió en el primer partido oficial, el último quedó en manos uruguayas. Fue el resonante triunfo 2-0 en La Bombonera, cuando al mencionar a Marcelo Bielsa se hablaba más de fútbol que de saludos. Además, fue el primer partido que perdió la Albiceleste tras su consagración en Qatar 2022. Su invicto era de 14 juegos: 12 victorias y dos empates.

Así las cosas, Uruguay y Messi se enfrentaron 13 veces a nivel mayor y dos en la sub 20. Aunque la mayoría de los cruces quedaron en manos vecinas (ocho), la selección celeste ganó uno de los más importantes, el único eliminatorio y que indica, hasta el día de hoy, que los orientales fueron los últimos en dar una vuelta olímpica en territorio rival.

Fueron 21 años de enfrentamientos, cientos de rivales y compañeros en cancha. Messi dijo basta y dejó un surco con marcas. Uruguay está ahí. No es poca cosa.