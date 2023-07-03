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El País Ovación Fútbol

Leo Fernández será presentado en horas en su nuevo club: mirá dónde jugará el habilidoso volante

El mediocampista surgido de Fénix abandona México tras una gran performance en el Toluca azteca.

El País
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03/07/2023, 17:20
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Leonardo Fernández celebra el primer tanto en el Toluca-Cruz Azul.
Leonardo Fernández celebra el primer tanto en el Toluca-Cruz Azul.
Foto: @TolucaFC

El mediocampista uruguayo Leo Fernández y el delantero colombiano Yony González ya se encuentran en Río de Janeiro y en estas horas realizarán los exámenes médicos con el Fluminense, que espera presentarlos oficialmente esta semana.

Fernández, de 24 años llega cedido en préstamo del Toluca de México y es esperado por la hinchada del "Flu" para convertirse en el socio ideal del también creativo y experimentado Paulo Henrique Ganso.

El surgido en Fénix fue adquirido por Tigres de México que luego lo cedió a Universidad de Chile y a Toluca. Este último optó por comprar la ficha del jugador que participó en 43 goles en 68 partidos anotando en 25 ocasiones y asistiendo en otras 18.

González, de 28 años y que ya estuvo en el tricolor Carioca en 2019 cumpliendo una destacada campaña, arribó en la madrugada de este lunes y escribió en su perfil de Instagram: "Mi alegría de volver. Fe".

Después de su paso por el Fluminense, club con el que disputó 62 partidos, anotó 17 goles y dio nueve asistencias, González no tuvo el mismo desempeño en los otros equipos que defendió.

El colombiano fue fichado por el Benfica, pero terminó jugando en los brasileños Corinthians y Ceará, en el estadounidense Los Ángeles Galaxy, en el Deportivo Cali de su país y más recientemente en el Portimonense de Portugal.

El equipo en el que actúan el exReal Madrid Marcelo y el goleador argentino Germán Cano gestiona la contratación de un lateral y de un zaguero para reforzar el plantel del técnico Fernando Diniz.

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