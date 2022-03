Le daban tres semanas de recuperación, pero Josema Giménez fue convocado para el duelo ante el United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"José María Giménez tenía el sóleo cargado y por eso fue sustituido sobre el cierre", había explicado el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tras el duelo ante Cádiz. De inmediato la prensa comenzó a calcular el tiempo de recuperación que necesitaría el zaguero uruguayo para volver a la canchas. Tres semanas fue el estimativo que manejaron.

El programa Tiempo de juego de Cadena COPE de España había escrito este sábado que el zaguero habría sufrido una "microrotura en el sóleo" lo que lo obligaría a ser baja ante Manchester United, pero también lo sería en los duelos ante Perú y Chile por Eliminatorias. Y esa misma información salió en el diario AS de España.

La sanidad del Colchonero no se expresó sobre ello y este lunes el Cholo Simeone convocó a 23 jugadores para el viaje a Manchester de cara al partido de vuelta de los octavos de la Champions League contra el United en Old Trafford (17 horas), entre ellos, José María Giménez.



El central uruguayo es el foco de atención en las horas previas. Lesionado el pasado viernes, no entrenó el domingo junto a sus compañeros, pero apurará hasta el final sus opciones de poder formar parte del once en el encuentro definitivo del martes, con lo que la sesión de esta tarde en el escenario del duelo aparece como un momento trascendente para comprobar si podrá estar o no a disposición del entrenador para jugar.

Si juega este martes o no y si se recupera o no, no solo es vital para el Atleti, sino también pensando en que el zaguero es uno de los reservados por Diego Alonso de cara a duelo con Perú el 24 de marzo y su baja podría complicar el planteo del técnico, quien dará a conocer la lista definitiva el próximo jueves.